波蘭一名駕駛上周行經一處森林路段時，恰巧遇到正要橫越馬路的鹿群，沒想到其中一頭鹿疑似沒有算好距離，就這樣直接撞上正在減速的轎車。而這一幕也恰巧被後方車輛的行車紀錄器拍下，讓網友看了全都笑翻。

其中一頭鹿疑似因為距離沒有算好，直接撞上BMW轎車。(影片來源/YouTube/STOP CHAM/如遭刪除請見諒)

據外媒《lowiczanin.info》報導，波蘭當地時間2月26日中午，一名駕駛開著BMW轎車行經普烏圖斯克附近一處森林，卻無預警遇上一大群正要穿越馬路的鹿群。從後方車輛的行車紀錄器畫面可以看到，鹿群突然從樹林間竄出，依序穿越馬路，而BMW的駕駛則因為擔心撞傷鹿群，漸漸減速，卻因此成為其中1頭鹿的大型障礙物，直接硬生生撞上去，重重的摔落在車後方。

影片事後被上傳到YouTube頻道「STOP CHAM」上，麋鹿被撞上後，佯裝鎮定自己默默跳開的表情也逗樂不少網友，紛紛笑稱，「鹿群：讓我們像袋鼠一樣向上跳躍XDD」、「我能感覺到他的痛苦」、「距離沒算好XDD」、「鹿：我可以做到…我可以做到…算了當我沒說…」此外，也有人歪樓對BMW轎車功能表示讚嘆「BMW車子緊急剎車功能令人非常印象深刻」。