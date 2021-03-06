保時捷路中GG，警察杯杯神救援。

32歲陳姓女子上(2)月26日下午開著保時捷行經北區中清路及五權路口時，車輛因不明原因拋錨，讓她焦急地不知如何是好，恰巧台中市政府警察局第二分局文正派出所巡佐黃壽群巡邏發現，趕緊通知其他員警支援，最終成功協助駕駛將車輛推至路旁，避免回堵情事發生，深獲陳女感謝！

110年2月26日15時30分許，台中市政府警察局第二分局文正派出所巡佐黃壽群巡邏行經北區中清路與五權路路口時，發現一台黑色保時捷就停在路口中央，主動趨前關心。

陳女表示，自己開車出門訪友，沒想行經路口時車輛忽然拋錨，本以為是車子沒油，沒想到至加油站買油倒入油箱後，愛車依舊無法發動，讓她焦急得不知如何是好。

黃壽群得知原委後，趕緊通知巡佐瓦力司·比尤及警員顏家彬到場支援，齊心協助將車輛推至路邊，讓陳女可以安心的等候道路救援，深獲感謝。

分局長蔡元戎呼籲，若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。

(中時 )