在全球股災衝擊下，生技醫療類股近期同步回檔修正，包括：NBI、ETFx健康科技指數雙雙跌落季線之下。法人認為，短線跌幅已逼近波段滿足點，加上過去收復季線後1年，平均上漲1~3成不等，正報酬機率超過7成，顯示中長線加碼時機已經浮現。生醫類股近期重挫，NBI、ETFx健康科技指數短短1個月即跌破季線位置，波段最大跌幅分別達12.3%、17.6%。觀察近10年，兩大指數從波段高點到低點的下跌時間平均1.2~1.3個月，平均波段跌幅各為17.1%、12.2%，無論從時間或跌幅來看，都已逼近滿足點。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，生醫類股近期修正肇因於投資人對於通膨回升的擔憂，與產業基本面毫無關係。在短線急跌後，預料未來1~2個月震盪打底，但修正幅度已超越近10年平均值，中長線加碼時機浮現。

尤其看好ETFx健康科技指數下的精準醫療企業，去年每股盈餘平均成長約58%，明顯優於NBI指數成分企業陷入虧損情形。分析師預估，精準醫療產業今年整體獲利將再成長逾5成以上，將為股價提供推升動能。

在台股掛牌的生技ETF群益NBI生技(00678)自今年2月中高點下滑後，近期指數也略見回升，群益NBI生技的重要持股之一，美商安進(AMGen，原稱Applied Molecular Genetics)，總部位於加州千橡市，成立於1980年，經過多次購併，成為世界最大的製藥公司之一。台灣財團法人生物技術開發中心，去年與安進共同宣布，將攜手合作開發次世代雙特異性抗體藥物。安進將委託生技中心量產多種單特異性抗體和雙特異性抗體，並針對這些抗體作一系列特性分析，藉由分析資料彙整建立一套預測模式，增加未來設計雙特異性抗體藥物成功率，並減少開發嚴重疾病治療策略所需投入的研發成本。

(時報資訊)