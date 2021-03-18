上個月美債殖利率竄升引發此波全球股市修正，不過也提供波段低檔布局機會。根據投信投顧公會最新統計，上個月跨國投資股票型基金淨申購排行，大中華及大陸A股基金最受青睞，科技股票及原物料基金也成為此波加碼的熱門標的。

投信法人認為，從2008年金融海嘯經驗來看，景氣回升時，10年期公債利率緩步走高，股市確實出現短線修正，但當確認景氣持續全面復甦後，長期而言，股市仍將反映企業獲利成長而上漲，而非反映公債殖利率走勢，具基本面及投資題材的大中華股市、科技產業及受惠需求回溫的原物料市場仍具「漲」相，建議可逢低分批或透過定時定額，掌握百花齊放的復甦商機。

近一月陸港股主要指數跌幅逾1成，券商法人對後市仍看好，瑞銀證券認為近期行情修正，提供年內買入優質標的的機會，滬深300指數年內高點上看6,100點，代表仍有兩成漲幅空間；中金公司表示，估值理性回歸是正常現象看好A股後市發展；平安證券則認為，市場動盪期有望在第二季結束，建議逢低布局港股核心資產。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱表示，預估3月陸港股將處於震盪整理階段，待市場消化利率彈升對估值的壓力後，股價仍將反應產業趨勢及企業獲利增長，除了可關注兩會、十四五政策利多，持續看好消費醫藥、電商等網科股，以及新能源車等趨勢科技題材。此外，先前因疫情衝擊、評價偏低的金融、工業等類股，隨企業獲利回溫，也將有修復機會。

復華全球原物料基金經理人楊國昌指出，各國陸續施打疫苗，加上需求回溫，帶動工業復甦、原物料價格普漲，油價在沙國擴大減產、頁岩油商持續整併，且夏季用油旺季即將來臨下將震盪向上；工業金屬受惠新興國家強力需求，且供給缺乏下表現可期。

(工商 )