歐洲疫情再敲警鐘，加以潛在加稅計畫衝擊，美股大波段反彈滿周年卻迎來三大指數全倒，台股屋漏偏逢連夜雨，盤前傳出英特爾將蓋兩座晶圓廠，衝擊台積電(2330)今跳空大跌摔落季線，改寫近2月新低，拖累台股賣壓出籠殺低逾百點，一度摜破萬六大門，低探15967.95點，在電子股聯發科(2454)及面板雙虎友達(2409)、群創(3481)偕金融及汽車股護衛撐盤下，指數重返萬六城門，終場加權指數下跌145.47點為16032.12點，失守月線關卡，成交值縮為3156.61億元。今日外資(不含外資自營商)賣超357.7202億元，投信買超1.9585億元，自營商賣超41.5952億元，三大法人賣超397.35億元。

英特爾宣布斥資200億美元於美國亞利桑那州新建兩座晶圓廠，並設立代工服務部門，市場解讀將與台積電(2330)競爭，衝擊台積電今日跳空開低571元，收盤下挫3%，改寫逾2月新低，晶圓二哥聯電(2303)跟跌2.7%，丟失五日線。盤面上由IC設計龍頭聯發科(2454)受惠漲價、晶片題材逆勢勁揚，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)續強上攻，聯手扮演撐盤要角。電腦板卡族群人氣匯聚，映泰(2399)、承啟(2425)雙雙攻頂，麗臺(2465)、撼訊(6150)堅守盤上。ABF載板供需預期將吃緊至2023年，激勵南電(8046)逆勢大漲6%登14年半高價，景碩(3189)跟進走揚，欣興(3037)抗跌有撐。

國內疫苗開打題材延燒，生醫股由疫苗族群領軍強彈，高端疫苗(6547)、國光生(4142)、太景*-KY(4157)、泰福-KY(6541)全鎖漲停，台康生技(6589)跟著攻頂、台耀(4746)亦剽悍大漲，帶動生醫股人氣強強滾。裕隆(2201)集團挾業績穩、股息高題材助威，裕隆(2201)、中華(2204)攜手強鎖漲停，裕日車(2227)大漲3%，領軍汽車股衝一波。航運股陷入整理，長榮(2603)貨櫃輪卡運河免驚，在買盤給力下震盪翻紅，帶動陽明(2609)、萬海(2615)、志信(2611)、中航(2612)突圍向上。自行車族群受惠外銷市場買氣火熱，美利達(9914)、利奇(1517)、日馳(1526)等加速前行。國內首樁金金併達陣，富邦併日盛修成正果，日盛金(5820)獲買盤捧場彈高近3%，富邦金(2881)表現淡定，金融股整體走勢相對強勢，呈現連3紅攻勢。

歐洲疫情有席捲重來趨勢，加以台積電近期除息走勢失靈，又傳出英特爾設晶圓廠添亂，外資腳底抹油落跑，今日賣超357.72億元，連4日賣超達849.69億元，累計本月來已賣超1608.75億元。5日RSI為37.37，10日RSI為46.88，9日K值為46.38，9日D值為61.16，20日乖離率為-0.45。台股今日受到內外利空消息夾殺開低走低，收盤大跌逾百點，失守月線大關。分析師表示，儘管第一季即將走完，法人作帳卻意興闌珊，只看到投信零星點火，市場焦點年報數字及配息狀況，勢必影響短線股價走勢。緊接著，3月營收和季報即將登場，選股回歸基本面，可逢低布局展望佳個股。

目前台股行情沒有往上創高的條件，恐持續上沖下洗，法人建議可多留意傳產部分有政策扶持的綠能產業，尤其是太陽能族群，而造紙、航運族群也有漲價題材，另外，沈寂一年多的金融股在殖利率保護下也可關注。台股在群龍無首下，建議在萬六至16,400點區間內逢回再選股作多。外資3月以來賣多於買，大型權值股表現受抑，近期恐易跌難漲。惟就中長線來看，全球經濟展望仍朝向復甦，聯準會將持續實行寬鬆財政政策與貨幣政策以支撐經濟成長表現，加上金融市場流動性充足，美股中期將為震盪偏升之格局。台股將迎接第一季財報公布密集期，預料資金將在大盤震盪之際，持續流向中小業績股和高殖利率股；台股挾國內資金充沛、經濟基本面穩步回升等優勢，有望獲得支撐。

(時報資訊)