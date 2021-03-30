又一家大廠選擇在宜蘭投資設廠。上市化工大廠雙鍵化工30日上午舉行宜蘭廠落成暨開工生產剪綵典禮，行政院副院長沈榮津及宜蘭縣縣長林姿妙都親自到場祝賀，祝福業務蒸蒸日上，也能為宜蘭帶來更多的就業機會。

雙鍵化工是全球的專業精密化學品製造商，更是全球前三大光起始劑生產商，公司方面表示，有鑑於全球市場對於環保節能產品之需求日益提升，雙鍵在2018年起致力於宜蘭縣建廠的投資計劃，估計投入近20億元，在今年2月24日順利取得宜蘭縣政府環保局核發的工廠試車核准函，積極展開試車作業。

此次落成的雙鍵宜蘭廠土地面積近3萬平方公尺，主要規劃生產各式酮類產品、高分子添加劑、光起始劑產品及數位印花墨水等，而在取得化學品中間體試車許可後，年產能預計可達6000噸，除可轉供自用外亦可直接銷售予客戶，該系列產品應用多元，終端產業範圍廣泛包含電子、農業、廣告包材、傳統產業、工業及生活用品等。

受邀前往祝賀並參加剪綵儀式的行政院副院長沈榮津在致詞時表示，政府邀請台商回台政策，三大投資案回流的金額已經達到1.2兆元，將過去產業外移造成的缺口都已經補起來了，去年度台灣的GDP為3.11，展望新的一年，對於GDP達到4.64政府是相當的有信心，對於產業投資所面對的土地、供水、供電、人才等問題，政府一定全力支持，特別是「護國神山企業」台積電，在台灣的建廠計畫面臨的土地、水電問題，政府一定全力支持。

(中時 )