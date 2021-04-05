台中市為台灣第二大城市，自市長盧秀燕上任以來，投資台中總投資額達7543億元，總計帶動超過1.6萬個工作機會。（盧金足攝）

今年7月台中市第三屆購物節即將登場，將為在台中創業的女性帶來多元契機。（盧金足攝）

拚經濟，女性撐起半邊天！台中市長盧秀燕身為六都唯一女性首長，長期重視女性創業需求及環境友善，帶動女性創業力逐年攀升，統計台中市女性負責人公司計有3萬3086家，占比31.99％，相較於全國平均30.93％略高，躍升六都之冠，女性企業家為台中經濟發展重要支柱，台中也被視為女性創業首選之地。

延續連兩屆台中購物節成功經驗，去年經發局舉辦首屆「台中女麗購」60天活動期間，創造16億元以上消費金額，帶動在地產業、經濟效益提升，以女性經濟角度規畫主題，助攻美容美體、旅宿餐飲、運動休閒、百貨零售等產業整體發展，增加飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈消費力。

經發局表示，台中市2020第4季包含營利事業銷售額成長率、公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數等四項經濟指標都高居六都第一，營利事業銷售額1兆6258億5867萬元，相較於2019年同期成長兩位數率達10.08％。

2020年底因新冠肺炎疫情持續嚴峻，全台各縣市多數選擇取消大型活動之際，台中市舉辦首屆2020台中女麗購大型帶狀活動，成為台灣首創以地方政府角色舉辦女性主題活動的城市，有效刺激民生消費，結合第二屆台中購物節合計創造百億商機，成功將台中在地產業產值向上推展，更為台中創業女性帶來強大的動力與契機。

市府經發局在台中女麗購活動期間，推出一系列「不只美麗，還有女麗」感動人心的職人故事，以正能量深刻發掘各領域優秀女麗，暢談創業或領導企業開疆拓土的甘苦談，也鼓勵很多創業、營業及消費端的女性。

女性職人亮點，包括如當選2020MVP經理人的好禮協會副理事長王曉薇、專精於工藝領域的楊美玲以及在美容保養品界撐起一片天的「沛美生醫」創辦人李貞緻與台中市女子美容商業同業公會理事長王新惟，提升女性職人能見度，翻轉女性傳統形象。

「帶動女性話題行銷與購物熱潮」，經發局強調，將再接再勵繼續舉辦「台中女麗購」，支持台中女性創業者、經營者及消費者，實現性別友善與宣傳行銷台中市時尚、活力、創新的城市印象。

台中為台灣第二大城市，自盧秀燕上任以來，投資台中總投資額達7543億元，總計帶動超過1.6萬個工作機會，在盧秀燕帶領下，市府持續推出一波波振興經濟政策，積極招商引資。

今年7月第三屆購物節即將登場，預期為在台中創業的女性帶來多元契機，市府號召更多女性加入台中的創業行列，攜手開拓大台中幸福願景，展現女性崛起的強大市場競爭力。

(中時 )