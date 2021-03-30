商用不動產市場淡季不淡，根據第一太平戴維斯統計，今年第一季大型商用不動產交易總額為338億元，比去年同期增加60%，相較於過往因農曆過年影響，第一季交易金額普遍介於100億元至200億元之間，今年的大型交易則無放緩的跡象，也反應著科技業出口接單動能旺盛，各界對於經濟前景樂觀看待，企業的自用購置動能充足。

觀察第一季的購置目的，自用需求成為市場主流，交易佔比達7成；不動產交易類別則以辦公室與工廠為主，分別達100億元跟91億元。其中，辦公室交易主要是由新光人壽以92.88億元購買開發金總部大樓所貢獻，未來規畫作為自用辦公室，以因應原有市區幾棟辦公大樓重建時的辦公空間需求，換算辦公室每坪130萬元，寫下區段新高記錄。

科技業帶動下，工業廠房買氣強勁，本季景碩科技以44.85億元購置勝華科技楊梅廠，為近5年來科技業購買工業廠房的第二高價記錄，僅次於去年台積電購買瀚宇、彩晶南科廠房的48.4億元。同時，屬於半導體產業鏈的家登精密、中華精測及昇陽半導體，也在本季積極於新北土城、桃園平鎮及台中加工出口區購置工業廠房擴大產能。科技產業前景看俏，吸引大型專業投資人將投資目光轉向具有產業題材的投資標的，新光人壽首度進軍新竹地區，斥資56.4億元投資新竹東區萊恩廣場，租金收益率高達3.8%；另外，中華郵政及第一金人壽則購置雙北市的分層科技廠辦。

(時報資訊)