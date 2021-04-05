苗栗台中明將啟動「供5停2」機制，從水利署的網站資料顯示，若再不下雨，4縣市的水情也岌岌可危。(圖擷自水利署)

老天爺不下雨，全台水情嚴峻，而苗栗、台中(含北彰化)明日起啟動分區供水的「紅燈」，實施供水5天、停水2天，總計106萬戶受影響。但根據經濟部水利署的網站顯示，新竹、嘉義、台南、高雄等4縣市目前是減量供水，若再不下雨，這4縣市恐怕也是岌岌可危。

水利署副署長王藝峰今(5日)表示，中科、后里兩科學園區均有台積電、美光等半導體業者，雖然無須停止供水，但仍須減供15%，不過台積電、美光等半導體業者已做好準備，不必擔心產能會受到影響。

而根據水利署官網顯示，新竹、嘉義、台南、高雄等4縣市為橙色燈號，目前是採取減量供水，但若仍遲遲不下雨，水庫不進帳，這4縣市恐怕供水情況也堪憂。對於新竹、嘉義、台南及高雄這些「橙燈」縣市是否會轉為「紅燈」，王藝峰表示還需觀察未來降雨狀況。

另外，水利署官網顯示，北部除了新山水庫蓄水逾89.8%、翡翠水庫蓄水逾79%外，其他水庫蓄水率皆相當低，供應新竹地區及竹科用水的寶山第二水庫僅9.4%；而中部的德基水庫水位持續下探，蓄水率僅5.5%；南部的曾文水庫則為11.5%；阿公店水庫為28.2%。

而臉書粉專「台中好媽」也分享停水前、中、後的注意事項，應於停水前6個小時完成儲水，儲水勿超過3天，避免孳生細菌；停水中應關閉抽水機電源，避免馬達空轉損壞，水量不足時，關閉電熱水器，避免空燒；復水後將抽水機水閥打開排氣，以利恢復供水，管線末端或高地區用戶會因水壓低延後供水，復水後仍無水、或給水混濁、異味等，盡速通報水公司。另外，粉專也列了臨時供水站的詳細地址，供民眾查詢。

#臨時供水站0404更新版 連假結束後，馬上要面臨分區供水挑戰，你準備好了嗎？ 好媽重新整理各區 #臨時供水站... 由台中好媽發佈於 2021年4月4日 星期日

(中時新聞網)