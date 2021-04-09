台股開高走低鋼鐵、海運、IC設計等近期強勢族群拉回修正，指數衝上萬七大關後急速回落翻黑，午盤過後出現止穩支撐，最後5分鐘搓合壓低17點、爆量179億，終場台股收跌72.34點、報在16854.12點、成交量4362.98億元，終止日K連紅，今成交量創今年第一大；台股周線連3紅、本周台股漲282點。

權值股欲振乏力，股王大立光(3008)受到感測器及AP(處理器)等缺料問題影響，預估4月比3月差，5月也不好，法說會後部分外資出具最新報告調降大立光目標價，大立光今天盤中股價走弱，收跌2.58%，台積電(2330)儘管ADR收漲，但今多陷入震盪，終場收跌0.49%、報在610元，聯電(2303)更是在尾盤急殺、收跌1.85%。

IC設計股今明顯面臨漲多修正，聯發科(2454)下跌2%，加上傳出美國商務部將飛騰信息技術公司在內共7家大陸企業與機構列入實體清單，由於飛騰為世芯-KY(3661)客戶，世芯-KY今殺至跌停鎖住，祥碩(5269)亦是整場鎖住跌停。

受惠面板漲價效應發酵，短期面板報價漲勢未歇，面板族群獲利將持續攀升，今日友達、群創、彩晶等股價表現極為強勢，友達(2409)收漲5.35%、群創(3481)收漲2.7%、彩晶(6116)收漲3.9%。

DRAM族群南亞科今舉行法說會，今年DRAM產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚，並預期下半年供貨持續吃緊，今族群強勢抗跌，華邦電(2344)風光收漲停，旺宏(2337)、南亞科(2409)大漲超過4%。

分析師表示，FED寬鬆政策不變，拜登除將推逾2兆美元基建計畫外，並透露企業稅率有談判空間，緩和市場疑慮，均有利國際股市維持向上格局，因後續還有法說會利多，以及股東會行情，將有利於台股波段挑戰17150。另外，受惠漲價效應，許多公司3月營收普遍有好表現，包括半導體供應鏈、以及原物料價格皆上漲，另外，美國基礎建設概念股也將持續表現，在類股健康輪動下，選股可留意具有殖利率題材及報價上揚的類股。

(時報資訊)