本周台股進入萬七前洗盤行情，台股連續多日盤中劇幅震盪，同時爆出巨額成交量，台股大盤自4月9日起已連續4個交易日爆出超過4000億元的大量，證交所數據顯示，4月14日成交量創紀錄達4908億元，整體ETF成交量亦高達91億元。台股行情火熱，台股ETF吸引投資人積極參與，4月以來台股ETF總成交張數也達726,921張。若以日均量排名，前5名的ETF包括：國泰台灣5G+(00881)、元大高股息(0056)、永豐台灣ESG(00888)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣50(0050)。

根據統計，4月成交張數前十大台股原型ETF在短短8個交易日已締造出超過70萬張的成交數字，平均單日的成交數達9萬張以上，其中，永豐台灣ESG(00888)以ETF新兵之姿受到投資人矚目，3月底掛牌以來，成份股受惠面板與半導體行情熱，加上面額訂在15元價位，成功贏得小資族參與熱度。該基金掛牌剛滿兩周，成份股標的緊密連結市場最夯ESG、5G、電動車、半導體等產業龍頭個股，加上指數編製原則三大重點：ESG高評分、股息率優勢，與市場流動性等，兼具市場最夯投資話題及全球後市成長性，累計成交張數直追數檔過去市場ETF人氣標的。

而有「國民5G ETF」美譽的國泰台灣5G+(00881)，其30檔成分股除了掌握影響力涵蓋全球半導體產業的台灣科技龍頭股如台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)等「護國神山群」之外，還納入鴻海(2317)、廣達(2382)等「電動車產業鏈」概念股。

(時報資訊)