周三美股漲跌互見，僅道瓊收紅，三大指數標普500、納斯達克指數與費城半導體指數開盤雖上揚，但盤中賣壓出籠，最終皆收黑，出現盤整，顯示投資人仍在觀望後市，台積電ADR下跌0.35%。

高盛等銀行周三盤前公布財報，數據表現優於預期，FED聯準會主席鮑爾持續出善意，強調今年以前升息機率不高，經濟復甦呈現正向發展，最大隱憂仍是新冠肺炎的控制情形，嬌生疫苗因血栓狀況遭美政府建議停打。

周三美股開盤，四大指數剛開盤時都上揚，但盤中出現震盪，終場僅道瓊收紅，上漲53.62點（或0.16%）至33,730.89點，標普500下跌16.93點（或0.41%）至4,124.66點，納斯達克指數下挫138.26點（或0.99%）至13,857.84點，費城半導體下跌38.81點（或1.19%）至3,213.88點。

受費城半導體大盤下跌逾1%影響，台積電ADR下跌0.43美元（或0.35%）至120.84美元，聯電ADR下跌0.42美元（或4.39%）至9.14美元，鴻海ADR同樣收黑下挫0.11美元（或1.27%）至8.54美元。

本周美股財報季開跑，預計接下來幾天會有更多企業與銀行公開數據，成為投資人重要觀察指標，美股四大科技巨頭皆收黑，其中臉書更是大跌超過2%至302.82美元。

(中時新聞網)