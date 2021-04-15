上市董事平均酬金中信金6408萬居冠 台積電第二 14:382021/04/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今天公布上市公司董事平均酬金，中信金以平均每位董事酬金新台幣6408萬2073元居冠，台積電5489萬758元排第2。上櫃公司則以穩懋的1756萬1667元排第1。 上市公司董事平均薪酬前10名，依序為中信金、台積電、國巨、富邦金、元大金、大立光、統一、台新金、和泰車、開發金。 上櫃公司董事平均薪酬前10名依序為穩懋、倉和、譜瑞-KY、康和證、元大期貨、鈊象、環球晶、中美晶、欣銓、世界。（編輯：黃國倫）1100415 台積電竹南封測廠 估10月完工 缺晶片 一汽奧迪4月減產2萬台 (中央社) #董事 #公司 #台積電 #中信金 #上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超級股東會 留意三大變革 10:072021/04/15 金融．稅務 1分鐘讀財經》友達爆：拿得到料 面板就賣得掉 08:252021/04/15 財經 外資：台積完勝三星 看777元 04:102021/04/15 財經要聞 採‧訪‧線‧上－「股市小白」大戰「萬六股市」 04:102021/04/15 專題周報 《櫃買市場》上櫃109年董監酬金公布在即 08:182021/04/15 財經 《半導體》5G未來2年爆發 外資升聯發科目標價至1250元 11:592021/04/15 財經 運台積電半導體精密設備撞橋墩 貨運公司賠340萬 10:172021/04/15 社會 台股大怒神台積神救援 04:102021/04/15 財經要聞 台積電登619元法說前報喜 台股暴漲210點衝17076點新高 13:432021/04/15 財經 權證星光大道－兆豐證券 台積電 法說行情可期 10:132021/04/15 證券．權證 蘋果春季發表會 來了 04:102021/04/15 財經要聞 財經熱門新聞 限水供5停2到7月 經濟部：沒討論供4停3 - 財經 - 中央社 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 台積電有機會往上噴？明法說1大亮點決定 - 財經 菜市場名的福利！王品請吃龍蝦 怡君雅婷出運了 - 財經 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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