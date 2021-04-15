證交所今天公布上市公司董事平均酬金，中信金以平均每位董事酬金新台幣6408萬2073元居冠，台積電5489萬758元排第2。上櫃公司則以穩懋的1756萬1667元排第1。

上市公司董事平均薪酬前10名，依序為中信金、台積電、國巨、富邦金、元大金、大立光、統一、台新金、和泰車、開發金。

上櫃公司董事平均薪酬前10名依序為穩懋、倉和、譜瑞-KY、康和證、元大期貨、鈊象、環球晶、中美晶、欣銓、世界。（編輯：黃國倫）1100415

(中央社)