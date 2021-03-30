台股創高但遇上清明連假與美股表現平淡，今日改走橫盤格局。晶圓雙雄一同挑戰整數關卡及季線，台積電(2330)以600元開高小漲後翻黑下跌；聯電(2303)相對強勢朝50元關卡及季線挑戰。半導體弱勢，電子股以IC設計、MOSFET、PCB及面板零組件為撐盤要角，前期強勢的航運股回檔整理，萬海(2615)跌約2%左右，陽明(2609)下探5日線。台股前半場平淡，中午過後指數開始拉抬，與前高距離步步逼近，終場上漲78.9點，為16554.9點。今日外資(不含外資自營商)買超112.2053億元，投信買超22.7441億元，自營商買超43.7985億元，三大法人買超178.74億元。三大法人齊買之下，台股突破前高可期。

觀看類股表現，電子股以零組件為領頭羊，載板供給缺到2023年，南獲(8046)喊上430元，今日股價強勢大漲逾6%，欣興(3037)同步走高，漲幅逾2%。傳產方面，則由觀光股領漲，瓦城(2729)2020年獲利在疫情逆風中逆勢創高，公司維持高股利配發政策、現金殖利率達6%，股價飆升逾8%，創9個半月來高點；美食-KY(2723)因中美市場穩步回升，獲利動能看俏，今日繼續走強上拉半根漲停板，突破180元。近來紅透半邊天的航運股，獲利了結賣壓湧現，中櫃(2613)、四維航(5608)、長榮航(2618)、台航(2617)重跌逾2%，陽明(2609)力抗空頭，下修來到34元有守，回到平盤附近徘徊，台驊(2636)大漲2%以上，成為今日最強代表。

本周將進入清明長假，根據過去15年清明節前大盤走勢統計，無論是前五日或前一日，大盤平均上漲機率皆逾六成，但在清明節後五日、後十日卻普遍會出現回檔修正，「清明變盤」使市場觀望氣氛重，今日前半場多方受困，中午過後突破重圍收漲78.9點，為16554.9點，5日RSI為77.37，10日RSI為66.22，9日K值為76.86，9日D值為63.80，20日乖離率為2.53。台股收盤指數再創高點，今日外資買超逾百億元，呈現連3買，惟今年以來賣超逾3000億元，由於外資是權值股的主要推手，高檔空間恐受限。

台股驚驚漲，令投資人又愛又怕。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前維持創高走勢未變，雖然台股量並未放大，但個股股價維持上漲，在基本面漸漸走強、資金行情仍在，只是台股量能不夠，需留意量價背離的情形，量能為觀察重點。資深分析師林成蔭指出，台股長線牛市格局未變，持股水位仍可維持七成，以低本益比、低股價淨值比、高殖利率的價值型股為主。

(時報資訊)