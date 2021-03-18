元大金將在下週一盛大舉行記者會，正式讓籌備已久的國內首檔「台股存股概念」投資型保單正式公開對外亮相，而今日已提前上演慶祝行情，元大高股息龍頭基金的淨值18日再創新高，每單位淨值增加0.21元，目前龍頭基金不配息型18日的每單位淨值已來到14.39元，增幅1.48％，而配息型的淨值則來到13.28元，增幅1.61％，再度交出「操作勝大盤」的亮眼績效。

台股今日以大盤指數16287.84作收，漲幅0.44％，而從高股息龍頭基金的淨值成長觀察，1.61％的增幅可說是大盤整體漲幅的3倍有餘，而若再以被動式基金0050 ETF的漲幅來看，今日0050 ETF上漲幅度0.52％，屬於主動式台股基金的元大高股息龍頭基金的漲幅，亦比0050 ETF高出2倍之多。

元大高股息龍頭基金的總規模現在為340億，為市場上所有台股基金之冠，亦更考驗操盤手的功力。對此金融圈人士分析，這就如同金融業的「每股盈餘」概念一樣，規模越大的金融業者，每股盈餘要拉高，相對越不容易，但高股息龍頭金仍交出績效勝大盤的表現，同時報酬率還比大盤高出數倍，從每單位淨值的勁揚即明顯可見。

金融圈人士指出，如今台股仍在盤整之際，主動式台股基金的表現及報酬率亦有待考驗，但倘若投信公司的操盤手功力好、警覺性佳，將可為投資人過濾更具有前瞻性及成長爆發力，因此會比被動式的ETF，更能釐平市場衝擊，除此之外，不同投信公司所發行台股主動式基金，到底操盤人功力如何，也會高下立見。

元大金旗下元大投信在上個月經營團隊改組之後，未來深化台股主動式基金的布局企圖心更加旺盛，同時集團旗下的投信及人壽公司也將展開更為密切的跨子公司合作，下週一即將正式問世的存股概念投資型保單，就是最具代表性的成果，而這張投資型保單的推出，也意謂著元大金集團，將全方位的朝「存股型」概念的金融商品全力挺進，從基金、到投資型保單，將全面囊括，已可預見包括證券、投信、期貨等在資本市場各領域「全面龍頭」的元大金集團，將成為金融市場上「存股型」金融商品的最佳代言人。

(工商 )