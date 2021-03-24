隨著疫苗開發疫情可望好轉，全球景氣將持續走向復甦，觀察全球就業市場復甦速度雖緩和，2020年表現不佳的REITs，近期有不一樣的走勢，展開落後補漲行情，法人表示，製造業、房市強勁復甦，在積極財政、寬鬆貨幣與疫苗普及下，預期Q2以後全球經濟復甦也將加速成長，通膨題材將有利推升REITs租金和資產價值的成長。

元大全球不動產證券化基金研究團隊表示，目前全球REITs殖利率仍有3.8％，受疫情影響的部分行業(如零售、辦公室等)在去年暫停股利發放，預期今年將恢復股利配發政策，也是REITs市場的利多；今年是疫後經濟復甦站穩腳步的一年，REITs從疫情受害股走向疫苗受惠股的趨勢已確立。

元大全球不動產證券化基金研究團隊也說，就區域配置來說，較看好疫苗施打速度較快的國家，經濟恢復增速較全面且穩健，也能帶動企業加大股東回饋等計畫，因此較看好美國、英國、日本和香港的表現。至於看好產業，則更看重受惠疫苗普及的景氣連動高、經濟正常化的題材，如零售、辦公室和飯店等，以及長期成長趨勢、獲利穩健成長的工業和特殊型行業。 北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，今年資金明顯轉進價值型產業，目前美國REITs股利率水準3.2％與公債利差高達160基本點，遠高於歷史平均130基本點，也大幅優於美股股利率水準，但股價卻大幅落後科技股，可望吸引長線價值型資金進駐。

李文孝說，在通膨壓力升溫下，REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力，此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加。

根據統計，北美REITs次產業股利率來看，零售業、多元以及醫療類的股利率都逾4％，因此，李文孝表示，有很多投資人會利用 REITs 的特性來做為生活中固定現金流的收入，REITs為絕佳的抗通膨資產。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，隨著疫苗推出和生活恢復某種常態，大部分不動產公司對前景抱持樂觀期待，市場預估2022年淨營業收入成長率可達到3％，含旅宿業的淨營業收入成長率則可達5％，反映了對疫情後消費者重返商務和休閒旅行的樂觀預期，但在家工作的大趨勢仍將對不動產業產生持續影響，未來投資REITs關注重點在於獲利成長潛力、物業品質與評價水準。

(工商 )