全球景氣持續邁向復甦，在各產業承租情況改善下，先前估值較低的REITs獲得市場資金關注，指數表現來看，近一月富時全球REITs指數上漲近3.04％，連帶投信發行的REITs基金和相關ETF表現亦隨之走揚。

近一月全數產品績效都繳出正報酬佳績，前十強的漲幅更都在5％之上，上榜的產品包括群益道瓊美國地產ETF、復華富時不動產證券化、群益全球地產入息、台新北美收益資產證券化、中國信託全球不動產收益等等，值得投資人留意關注。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，在新冠肺炎疫苗問世及投入使用後，全球經濟復甦腳步可望更為推進，近期也可見總經數據表現回升，以不動產而言，各產業的承租情況亦有所改善，因此在基本面持續好轉下，有助帶動不動產需求。

後市而言，就美國市場來看，公寓型產品承租狀態良好，租金衰退幅度改善，旅館型產品也可望在疫情趨緩下逐步改善，直投商用不動產交易金額亦有所回升，顯示整體產業基本面往復甦方向發展。

另一方面，具結構成長機會的工業、特殊REITs，如通訊電塔、資料處理中心、倉儲等等中長期表現持續看好，而從價值面來看，目前美國REITs股利率與10年期公債利差仍具吸引力，亦有利於吸引市場資金配置，後市表現仍值得期待，投資人不妨透過美國地產ETF來介入布局，把握投資契機。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍指出，雖然先前美債殖利率走升稍微抑制REITs市場表現，不過在基本面修復趨勢不變下，仍有助支撐不動產需求，加上當前利率環境仍處低位，REITs的股利優勢仍有助吸引訴求穩健收益投資的資金配置，整體而言表現仍不看淡。區域而言以北美、亞洲相對看好。

次產業來看，短期而言，受疫情影響較大的REITs次產業估值修復機會相對高，如零售、商辦、旅館，中長期來看，則可持續關注工業物流、資料中心、電塔等相關REITs標的。

(工商 )