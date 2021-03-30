由於大陸對對鐵礦砂需求穩定成長，加上今年加入海岬型等大型散裝船舶估約100艘，運力供給增加幅度不小，但拆船數量同樣增加，中航(2612)認為今年第1季淡季不淡之外，遠期運費呈現正價差，看好今年全年營運。

今年全球疫情步入轉折點，大陸大量採購鐵礦砂與穀物等民生物資，根據全球前三大鐵礦砂供應商巴西淡水河谷(VALE)產量目標，2021年鐵礦砂產量年增約1成，加上貨櫃市場供不應求後，散裝航運以往供過於求的狀態將明顯改善，可望帶動運價指數穩定上升。

中航認為，大陸對鐵礦砂需求穩定成長，2020年總進口量11.46萬噸，今年進口量預估持續成長；供需上，中航今年加入營運10萬至40萬噸級新船估計約102艘，運力供給增加幅度不小，但拆船數量可望再增加，2020年10萬至40萬噸級散裝輪拆船數量高達56艘，2021年預計拆解30至40艘，減輕新船噸位壓力。

(時報資訊)