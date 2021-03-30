光磊（2340）今（30）日召開法說會，受中美貿易衝突加劇及新冠肺炎第三波疫情的不確定性因素影響，全球供應鏈持續充斥著不確定性，航運、貨運塞車運輸不及，貨櫃價格大漲，終端庫存下降，使得全球科技大廠擔心突發事件影響正常供貨，拉高安全存量以備不時之需已成多數共識，但上游供給端擴產速度跟不上需求大幅成長的腳步，造就了科技業上游的原料與製造端，產能吃緊、報價上漲，加上美元貶值推波助瀾，上游原物料報價上漲速度和幅度越來越快。

光磊近期陸續收到上游原物料供應商的漲價通知，這波漲價持續會到年底，漲幅確實會對光磊的獲利產生極大的衝擊，公司內部針對產品會審慎評估成本、價格及產品價值的對價關係之后，光磊不希望產品價格超過產品價值而導致客戶轉單，所以光磊會儘可能地在供應商與客戶之間取得最大的平衡點，但必定會侵蝕光磊未來獲利。

目前產能雖處於滿載的狀態，但公司對後疫情時代的景氣看法是以審慎保守的態度視之，原因是當疫苗施打疫情緩和之際，公司會再適當審視現行的需求是否是客戶的提前備料行為，光磊運營一向以穩健為本，對於短期既有的產品組合需求提升，光磊會先以改善提升生產效率的方式來盡可能滿足客戶的需求。

雖然市場商務面的不確定因素客觀存在，但公司仍持續看好結合穿戴裝置的智慧健康管理商機、感測元件應用市場向車載、行動裝置、工業應用等領域擴大延伸，持續增加感測元件的應用數量，公司全力打造感測元件、發射元件一站式供應的系統技術整合服務平台。此外，為追求永續成長，公司不斷透過策略合作方式引進最新技術及全自動化製造平台，製造世界第一的感測元件產品，躋身光電半導體元件領導大廠。

公司未來一年的二大發展趨勢。首先是SWIR感測元件應用市場的延伸開展，具備健康檢測功能的智慧穿戴裝置，以光學方式取得使用者的血糖、水分汗液等數據，另智能家電、環境偵測等市場皆蘊藏龐大商機，光磊將優先鎖定NIR穿戴裝置如智能手錶的發光與感測元件、藍芽耳機的距離感測元件（Proximity sensor），以及智能家電如掃地機器人的飛時測距（ToF）感測器等利基市場切入。

近年光磊積極布局次世代感測元件應用開發，結合策略夥伴，轉向高成長、高技術性、利基型的產品與市場，並與國際大廠密切合作，與客戶共同開發高附加價值的產品為主。展望後疫情時代，掌握零接觸，宅經濟的龐大商機，光磊將持續著重以感測搭配發射元件的一站式服務，持續開拓新客戶與新應用市場，為永續經營發展蓄積長期成長動能。

(工商 )