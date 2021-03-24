櫃買中心24日表示，為鼓勵投資大眾及證券業者持續參與債券ETF及ETN市場交易，於110年1月4日起至6月30日止，舉辦為期6個月的獎勵競賽活動，獎勵對象包括投資人及證券經紀商，總獎金超過百萬元。

截至2月底，債券ETF累積投資人數突破6.1萬人，達61,814人（109年底累積58,266人），今年共計新增3,548人；上櫃ETN累積投資人數突破1.4萬人，達14,347人（109年底累積9,506人），今年共計新增4,841人，投資人數再創新高。

櫃買中心已於3月8日公佈2月份債券ETF及ETN獎勵活動投資人得獎名單，共計有80名投資人獲獎，證券經紀商業績競賽龍虎榜最新戰況部分，債券ETF交易量暫居前五名之證券經紀商分別為元大證券總公司、富邦證券總公司、凱基證券台北分公司、永豐金證券總公司、國泰證券總公司。

ETN交易由統一證券總分公司暫居前五名，依序為統一證券總公司、台中分公司、新竹分公司、屏東分公司、敦南分公司，活動期間結束後，櫃買中心將對積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商給予競賽獎勵，誠摯邀請各證券經紀商一同共襄盛舉，活動詳情請至櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）查詢。

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