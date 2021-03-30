護國神山台積電和南科，吸引人口移居台南的安南區、善化、中西區、仁德、以及新市，受此人口紅利所賜，這5區的房價，近年房價漲聲想起，最高漲幅近2成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐30日表示，居住遷徙的人口變化，最能看出各區域的發展動力與生活機能性，這些區域成為人口遷移的主要熱區，多半以就業需求、宜居遷徙、投資置產等因素為主。

她說，根據台南市民政局資料統計，2020年台南各行政區的人口成長數，從遷入人數扣除遷出人數後，淨遷入人數成長最多的前五名行政區，由安南區的增加1,190人奪冠，其次分別為善化的810人、中西區的347人、仁德的346人、以及新市區的338人。

而善化區雖然以增加810人居次，但因善化總人口數較低，因此，成長率達16.07％，成為淨遷入人口增加比例最高的行政區。

張旭嵐指出，這些遷入台南各區的人口，除了本地及國外遷入之外，2020年全台南市約有2.1萬人，是從外縣市遷入的人口，佔總遷入人數的三成，其中來自五都的人數比例，有30％來自高雄，大約25％是來自北北桃的南漂族，台中則約10％。

她說，此一比例與2019年增減差異不大，也顯示出這兩年，有一定比例且穩定的五都民眾，選擇移居入籍台南，近三年從高雄遷往台南的人數，略多於從台南遷至高雄的人數，可見台南對移民族的魅力略勝一籌。

張旭嵐表示，從人口成長前5名的行政區當中，安南、善化、新市都與南科息息相關，尤其台積電等知名集團進駐設廠議題，更帶動南科的蓬勃發展，對區域發揮人口紅利優勢，並帶動房價補漲，以五大熱區平均1字頭的房價，對比鄰近的高雄略為親民，加上就業需求帶動，而然讓台南成為南部熱門的「輕移民城市」。

台灣房屋土帝公加盟店東薛大川認為，善化與新市皆受惠南科效應，成為近年台南最受矚目的房市熱區，善化和新市2020年房價各自成長6％和18％，分別從每坪14萬元上漲到14.9萬元、以及11.6萬元上漲到13.7萬元。

而安南區因北外環道路連通南科，更加快速導入南科人口，不僅交通機能提升、房價親民，包括像九份子重劃區等發展日益成熟，帶動各大建商推案熱度攀升，讓安南區成為南科移民族與各地自住、投資買盤的新選擇，平均房價從2019年的平均每坪9萬元上漲到2020年的10.4萬元。

至於台南開發最早的中西區，薛大川指出，因於生活機能成熟，近年受國旅熱潮，帶動神農街、正興街等老屋觀光商機，也讓此區老屋房價扶搖直上，房價從2019年的平均每坪13.5萬元，上漲到2020年的16萬元，年漲幅居五區之冠，達19％。

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