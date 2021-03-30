國銀投資台股金額首破2千億元。金管會30日公布，2020年底國銀投資台股市值部位達2,052億元，應是歷史新高，若依法令規定上市櫃股票，加私募股票、私募公司債、基金投資上限為核算基數30％來看，國銀可加碼台股金額還有4～5千億元以上。

但這波台股一路上攻1萬6千點，國銀的股票獲利似乎並不大，據銀行局統計，國銀元月稅前獲利319億元，仍比去年同期衰退8.6％以上，若以國內總行來看，稅前獲利213.5億元，則比去年同期小幅成長近0.9％，並沒有因台股多頭行情，獲利大幅成長。

反觀投資台股市值達1.85～1.95兆元的壽險業，今年1月稅前就大賺613億元，比去年同期大幅成長163％，且不少公司帳上還有股票未實現獲利，可以實現為獲利。

主要是銀行投資台股多放在公允價值入損益（FVPL）的部位，股價波動直接影響獲利，又會損及淨值，所以銀行投資股票大多比較保守，這波破2千億元，應已算相對高部位。

但壽險業有覆蓋法可用，即股價波動只影響淨值，還有大量債券未實現利益可緩衝，處份股票獲利才入損益表；且壽險業投資台股加計公司債，最高可達其可運用資金的35％，依目前資金規模可達10兆元，目前投資近2兆元，仍有極大的加碼空間。

銀行因為資金需要較高的流動性，且資本適足率的敏感度又比保險業高，往年投資台股都是壽險業部位的7～10％左右，去年底與壽險業台股部位相比已達11％，已算相對積極。

銀行投資集中市場、店頭市場股票、私募股票、私募公司債、基金受益憑證，最高可達其核算基數的30％，目前總額度約新台幣1.1兆元，國內外股票應有3～4千億元，若加上公司債、基金等，估計銀行可加碼台股空間，大約剩4～5千億元。

金管會亦公布到去年底國銀投資國內外債券金額，近新台幣3.57兆元，應也是歷史新高，銀行扣除台灣公債、央行定存單等，有價證券投資可達存款加金融債發行總額的25％，即有10.89兆元，目前動用率可能不到一半。

(工商 )