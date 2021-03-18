橡樹資本（Oaktree Capital）共同創辦人霍華馬克斯（Howard Marks）不再對比特幣抱持懷疑態度，霍華馬克斯回顧幾年前對加密貨幣的不屑態度，他說道：我終於知道自己當時有多無知。

馬克斯15日接受《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）專訪時表示，先談到散戶投資者一直擁有股票交易基金（ETF）等被動投資工具，這最終將把高科技巨頭等高價值股票推高至無法維持的高估水平。

他表示，最大的ETF會自動將蘋果，亞馬遜和微軟等最大的科技股納入他們的投資組合，但要增加資本流入，而不會做出積極的選擇。他建議個人投資者通過擁有良好記錄的積極管理的共同基金進行投資。

但是馬克斯改變了對比特幣的立場，這是他曾經批評的。馬克斯並表示，比特幣能即時轉移，我相信當它於2017年年首次廣為人知時，我就非常不屑一顧，因為它沒有內在價值，可以讓人們想要並高度評價的很多東西都沒有，但我現在知道當時我是多麼無知。我當時認為它沒有內在價值，但許多東西都沒有內在價值，而比特幣供給是由軟體固定的...因此它不能擴展太多，不像可以無限印刷的美元。

(中時新聞網)