外交部長吳釗燮。（本報資料照）

美國媒體日前披露，德國基民黨國會議員霍普特曼被指控藉故收取外國賄款而被請辭調查，台灣也被指控花了80多萬台幣購買該議員所出版小報廣告。國民黨立委陳以信今(24)日在立法院再度針對此事質詢外交部長吳釗燮，但沒想到吳釗燮又將問題推給前朝，還反過來指責陳以信，讓陳以信感到非常憤怒，並反嗆「原來蔡政府不這樣搞外交，就沒有辦法搞外交了！」

陳以信今日再度就此問題在立院質詢吳釗燮，但吳釗燮的回應讓他感到非常憤怒，他在臉書上表示，早上在外交及國防委員會質詢外交部長吳釗燮時，「以信真的一整個暴怒！」陳以信指出，德國政壇發生收賄醜聞，台灣被影射涉入其中金錢管道，後來還傳出不只一位涉案議員，德媒又爆出第二位議員，也出版地區小報收取台灣廣告費，甚至還自豪說「給台灣優惠價格！」

陳以信質疑，駐德代表處為何不對外澄清？這種違反我國與美國遊說法的作法；德國也已反省要儘快立法防止的行為，外交部為何不立即中止？沒想到吳釗燮一推二五八，通通推給馬政府，竟然還反過來指責他這樣批評，讓「很多外交的事情沒有辦法做！」

陳以信更忍不住直言，「聽到吳釗燮這句話我總算聽懂了，原來蔡政府不這樣搞外交，就沒有辦法搞外交了！」

網友們也留言回應，「監督他是你的責任，委員。就算是天塌下來也要做好監督的責任」、「真理愈辯愈明！加油！加油！加油！」、「執政者的傲慢，造成了上行下效，只會耍嘴皮，然後把一切的錯，都推給前朝，不自我反省」。

今早在外委會質詢外交部長吳釗燮時 以信真的一整個暴怒！ 德國政壇發生收賄醜聞 台灣被影射涉入其中金錢管道 後來還不只一位涉案議員 德媒甚至又爆出第二位議員 也出版地區小報收取台灣廣告費 甚至還自豪說「給台灣優惠價格！」 我問駐德代表處為何不... 由陳以信發佈於 2021年3月24日 星期三

(中時新聞網)