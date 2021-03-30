這次台帛高層旅遊泡泡，訪賓除了帛琉總統惠恕仁伉儷外，還有一位神秘嘉賓，就是美國駐帛琉大使倪約翰。外交部長吳釗燮、AIT處長酈英傑及倪約翰，今天中午共同發表談話。

倪約翰表示，他與帛琉總統惠恕仁一同訪台，見證4月1日台帛旅遊泡泡的正式啟航。台灣和帛琉在公共衛生域及保護人民免受全球新冠疫情侵害上表現亮眼，也是全球典範，台帛雙邊醫護人員為服務社會所做的努力值得高度讚賞。

倪約翰指出，多年來美國一直與帛琉政府密切合作，最近一次的合作是共同應對新冠疫情，美國所提供的技術援助與疫苗供應的持續支持，也協助保障帛琉民眾，台灣也長期與帛琉合作，提供重要的醫療援助和相關支持。

他認為作為美國駐帛琉大使的重點工作，就是和帛琉及太平洋地區的朋友互相合作，協助保障人民的安全，並在經歷辛苦的抗疫過程後，為人民帶來希望。他恭賀台帛建立起「旅遊走廊」，相信這將進一步強化台帛之係，並且增進美國的兩個好朋友，也就是台灣和帛琉人民之間的情誼。

(工商 )