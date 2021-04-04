美國陸軍這幾年一直投入資源在遠程火砲，以及高超音速攻擊飛彈的研發，但是看到美國空軍的眼中，卻相當不以為然，美國空軍參謀長查爾斯·布朗將軍（Charles Q. Brown）相當不客氣的批評「這很愚蠢」。

防衛新聞(DefenseNews)報導，布朗將軍抨擊美國陸軍計畫在太平洋部署遠程飛彈的構想是「昂貴、重複投資、愚蠢」。理由是類似的武器，美國空軍早就已經具備了，陸軍沒有必要自己也研發。

持同樣看法的美國空軍高層人物，還有全球打擊司令部的提摩西·雷將軍（Timothy Ray），他在3月31日於米歇爾研究所（Mitchell Institute）的航空優勢播客中說：「有幾個國會議員問我美國陸軍研發高超音速打擊武器的想法。你知道嗎？老實說，我認為這計畫很愚蠢。這只是把錢投進在我們現在已經掌握的武器。」

「遠程精確射打擊武器」(Long Range Hypersonic Weapon, LRHW)被列為美國陸軍最優先的計劃，並且希望可以在2023年前部署，也就是3年內就會看到成果。

美國陸軍參謀長詹姆斯·麥康維爾將軍（James McConville）表示，具備自主的高超音速武器，對於陸軍能夠抵抗來自敵對艦艇、防空系統和反拒絕能力極為重要。

他在訪談時解釋道：「請各位看一下我們的一些競爭對手，他們的反進入/區域拒絕方面，具有相當強大的實力，他們建立非常複雜的防空和飛彈防禦系統，他們建立了非常複雜的反艦能力，而且還在持續強大中。」

他所說的競爭對手，無非是俄羅斯與中國大陸。

然而，陸軍的這一立場，激怒了空中力量的擁護者，他們認為美國空軍的轟炸機機隊，是穿透敵方領空、摧毀飛彈防禦系統的最有效選擇，空軍當然也擔心陸軍的研發計劃會排斥掉有限的國防預算。

提摩西·雷在播客中還說，美國陸軍尚未證明西太平洋的盟友、合作夥伴，同意託管或部署陸軍的新武器，相對的，美國空軍在海外盟友的合作則屬於常態。

他說：「我看到陸軍中的一些人，可能部署在歐洲戰區，或是在中亞戰區，但我認為在太平洋地區還不太容易。.....與此同時，美國空軍定期在全球範圍內執行轟炸機特遣隊任務，從而將遠程打擊武器安排在該地區中應對任何危機。到2022年，美國空軍將可部署首款空中發射的超音速攻擊飛彈。」

防衛新聞說，雷的一連串評論，是否會成為美國陸軍和美國空軍之間更大衝突，還只限於軍種本位主義的批評，還有待觀察。

(中時新聞網)