苗栗、台中（含北彰化）明日起水情燈號轉為分區供水的「紅燈」，首日實施供水五天、停水二天，總計106萬戶受影響。中科、后里兩科學園區均有台積電、美光等半導體業者，雖然無須停止供水，但仍須減供15％，不過，水利署副署長王藝峰今日表示，台積電、美光等半導體業者已準備好了，產能不會受到影響。

王藝峰指出，截至目前廠商未反映產能問題，據了解台積電已與台中勤美聯繫取得工地地下水，部分廠商也與地方農民合作，使用農業水井。另外，停供地區的工業區廠商大多具有可以儲水二日以上的蓄水池，因此停供將不會影響廠商生產。

另外，水庫水位持續下探，老天爺若遲不下雨，新竹、嘉義、台南及高雄等減量供水的「橙燈」縣市也岌岌可危。

根據水利署官網，除了北部新山水庫、翡翠水庫蓄水率逾八成外，其他水庫的蓄水率都相當低，供應新竹地區及竹科的寶山第二水庫僅9.5％；中部德基水庫5.5％、鯉魚潭水庫10.1％；南部阿公店水庫28.6％、曾文水庫11.5％。

不過，烏山頭水庫仍有47.9％、南化水庫有33.7％，兩座水庫與曾文水庫連動，王藝峰表示，三座水庫約還有1億3,000萬噸水量，可供台南地區5月底前用水無虞。

高雄地區水源主要來自高屏溪攔河堰、阿公店水庫，隨著高屏溪流速下降，水情也開始拉警報，尤其高雄地區每天用水量達170萬噸，相當可觀。

對於新竹、嘉義、台南及高雄這些「橙燈」縣市是否會轉為「紅燈」，王藝峰說，仍待觀察未來降雨狀況，中央氣象局預估周五會有一波鋒面，旱災應變中心將會根據用水、降雨量評估是否需要變更水情燈號。

苗栗、台中實施「供五停二」後，台中科學園區、后里科學園區因有獨立供水系統，工業用水採總量減供15％；其餘地區工業區則實施「供五停二」。

王藝峰表示，水利署、台水公司及工業局近期已盤查確認停供地區的工業區廠商大多具有可以儲水二日以上的蓄水池，因此停供將不會影響廠商生產。

至於部分沒有儲水能力的老舊工業區，王藝峰說，台水公司及工業區已協助廠商添購大型水桶，也會安排服務窗口，由國軍及台水公司確保廠商穩定供水。

(工商 )