今年1月美國總統拜登上任前夕，不少國內專家曾預言「美台最佳關係」即將結束，民進黨將為其押錯寶付出代價。兩個多月過去了，上述預言不但沒有出現，美台關係還步步升高，而且越來越公開化。最新例證是美國駐帛琉大使倪約翰來訪，成為斷交43年來首位訪台的美國大使。

美台關係不降反升，自然與美中關係持續惡化有關，但並非唯一因素，更關鍵是美國新的全球戰略。3月6日拜登發表上任首次國家安全戰略指南，除了把中國視為唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力的競爭對手，還強調美國戰勝中國最有效方法是投資人民、經濟與民主，並努力恢復美國的信譽與確保前瞻性的全球領導地位；美國將與其他國家共同制定新的全球規範和協議，促進利益並反映價值觀。

簡單說，拜登是把外交結盟而非軍事介入，當作解決美國國家安全問題的首要工具，其政策內涵則以民主價值、經濟利益與科技能力為核心。拜登上任後積極與歐洲盟友修好、賡續印太戰略，舉行「四方安全對話」，以及與日、韓進行2加2會談等，正是秉持上述指南推進外交作為。同時美國還推動「民主科技聯盟」（或稱T10／T12），要結合西方民主國家組建聯盟，應對中國大陸以舉國之力發展科技及標準，並在全球擴張的態勢。

美國聯邦參院兩黨議員正在制訂「民主科技夥伴關係法」草案，要求在國務院設立一個跨部門辦公室，負責協調美國與其他民主國家在新興科技合作的夥伴關係，包括量子計算、人工智能、5G和半導體產業研究與制定標準等。再加上拜登預定年底舉行全球民主峰會（又稱D10聯盟），兩相結合不難看出，未來北京面對的將是一個既維持川普政府強硬對中政策，又與盟友協調聯手封堵中國取得新科技的聯盟。

拜登的宏偉藍圖能否實現，其實未必完全樂觀；畢竟經過川普4年的蹂躪，盟友對美國的信心仍有待恢復。但從這次歐盟呼應美國制裁新疆，進而擱置審議《中歐全面投資協定》，可以看出拜登主義（Bidenism）已經開始發揮作用。台灣的價值因此更被凸顯出來，因為無論是從民主成就、科技能力、經濟發展到防疫表現，台灣都是美國建構T12和D10聯盟不可或缺的一環。

在這樣的趨勢下，未來將可以看到更多美台關係的實質進展，包括軍事上、經濟上、科技上乃至國際參與的平台建構等。據了解，拜登即將發布關於對台交往的新指南，其中保留了許多川普政府末期對美台官方交往規定所做的改變，多數過去對美台外交官互動的限制將取消，使得美國外交官更容易與台灣官員接觸。

這未必代表美國有意根本改變台海政策，不會從戰略模糊走向戰略清晰，因為新指南中與主權有關的禁區仍在。但有一點可以肯定，就是美國對台政策將越來越和對中政策脫鉤，成為兩條互有關聯但各自發展的政策軸線。對台灣來說，這其實是比較穩當的方向。甚至可以說是川普種下的因，才結出今天的果，何來所謂「押錯寶」的問題。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）