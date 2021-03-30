外交部長吳釗燮今宴請帛琉總統惠恕仁夫婦，美國駐帛琉大使倪約翰、AIT處長酈英傑出席發表聯合談話。（楊孟立攝）

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）率團訪台，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨行，吸引媒體關注。倪約翰今天首度公開表示，美台關係被形容為「真朋友、真進展」，這個敘述也適用於美國、台灣和帛琉之間的合作，期待三方就未來其他合作機會進行討論。

外交部長吳釗燮今天中午宴請惠恕仁夫婦，並與美國在台協會（AIT）處長酈英傑、倪約翰在午宴前發表聯合談話。

倪約翰說，台帛旅遊泡泡是疫情爆發以來，印太地區首次啟動的雙向旅遊泡泡。美國提供的技術援助與疫苗供應的持續支持，也協助保障帛琉民眾的安全；台灣也長期與帛琉合作，提供重要的醫療援助和相關支持。台帛建立起「無菌旅遊走廊」將進一步強化台帛之間深厚的夥伴關係，並且增進美國的兩個好朋友，也就是台灣和帛琉人民之間的情誼。

酈英傑表示，惠恕仁總統與倪約翰來訪象徵著美國、台灣、帛琉，不論在面對疫情或因應更廣泛的挑戰上，都有著密切的合作，並都從中受惠。美國非常驕傲能在今年初向帛琉提供新冠病毒的疫苗，而台灣在去年捐贈的個人防護裝備，也在帛琉的防疫工作中發揮了關鍵作用。

吳釗燮指出，旅遊泡泡能成行，美方在幕後貢獻非常多，這就是三方合作的成果，而且我們的合作還跨足其他領域，比如太平洋地區領袖計劃，一半的時間在夏威夷培訓，一半時間在台灣培訓，而首次在海外舉辦的GCTF也是選在帛琉。

吳釗燮進一步指出，上禮拜台美有海巡合作儀式，而上次蔡總統去帛琉訪問，台帛之間也有海巡合作協定，這提供三方在海巡合作機會，確保印太地區和平自由開放，「我們會繼續跟美國在所有領域密切合作，確保太平洋友邦國家持續受到我們的照顧。」

(中時 )