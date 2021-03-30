54歲香港男星林利（原藝名林立洋）曾是香港小虎隊成員之一，憑《小李飛刀》中的龍嘯雲知名度暴漲，2019年和小14歲台灣粉絲陳貞均（Erin）結婚，小倆口因疫情關係常分隔兩地，去年才鬧出「出軌風波」，後來證實誤會一場，現夫妻感情再次因遠距離受到挑戰，林利更無奈吐心聲「我徹底認輸了」，還要妻子去找更好生活吧。

林利因母親住院，留在香港照顧她，因此和妻子近半年沒有見面，今（30日）陳貞均在社群網站發文，「婚姻不是1+1=2，而是0.5+0.5=1。即，兩人各削去一半自己的個性和缺點，然後湊合在一起才完整」，她也說到美麗的故事都是不一定有結局的，只因為它沒有結局所以才會美麗。

林利妻子發文談婚姻。(圖／翻攝自臉書)

林利回應妻子貼文。(圖／翻攝自臉書)

「這就像為什麽悲劇總是比喜劇更讓人難忘，也就像人們總是找尋真愛，卻往往擦肩而過，不是這個時代遠離了愛情，而是一開始就沒有想過用一顆心去堅定的溫暖另一顆心，不是愛情不再永恆，而是浮躁和易變的心！」

對此，林利也在下方留言「我徹底認輸了」，並要她去找更好的生活，「我無能為力，不是一個好丈夫。我承認負累人，我承認駡妳，去吧，此時此刻我認輸了」。

而網友也勸他感情的事需要溝通，不過林利則表示「你喜歡把家事，放在公開場所說，我也在公開場所說我徹底輸了輸了，在這麼辛苦的環境裡各有各的難處，沒有辦法體諒挺過不過去，你說的全對，我輸了」，雖然他後面都有留下可愛貼圖，但仍讓網友擔心兩人婚姻是否亮紅燈。

陳貞均去年才在社群網站怒嗆女星陳柏渝，「我希望你不要再沒事再傳私訊我老公，他已經因為你，跟我翻臉」，事後林利喊冤反嗆「我不能有朋友嗎？」又發文說：「一個成熟女人，是把房門關上，先把事情搞清楚，說明白，而（不）是急著上網給大家討論」，而陳柏渝也強調和林利只是工作上的往來，揚言保留法律追訴權。

陳貞均則發文道歉，「對不起，我以後不會再干涉你們的聯絡，喜歡怎樣問候，都可以！要怎麼幫他接工作也都可以，愛怎麼聯絡就怎麼聯絡，這樣可以嗎？對不起，我錯了！」但感覺得出仍是有些怒氣。

(中時新聞網)