峮峮（吳函峮）長相甜美，是中職中信兄弟啦啦的人氣隊員，隨著中華職棒新賽季已開打，峮峮近日也現身球場應援，在峮峮昨（28日）晚曝光的熱舞影片中，她大秀舞技、扭腰抖臀，峮峮最後還對鏡頭眨眼、手比愛心放電，讓網友看完影片都超興奮，還有人留言問「這影片重複看了30次正常嗎？」

峮峮昨晚在IG曬出應援影片，並發文標記是：「#山君球場日常」，峮峮身穿啦啦隊緊身上衣和藍色短裙，反戴棒球帽的峮峮頭綁兩根辮子，模樣青春可愛，同時，峮峮也跟著音樂熱舞，她扭腰抖臀、大秀舞技擺動身體，惹火好身材超吸睛，峮峮最後還對鏡頭眨眼、手比愛心放電，讓她性感又不失甜美。

峮峮扭腰抖臀熱舞，S身材曲線全都露。（圖／取材自峮峮Instagram）

峮峮熱舞影片獲得網一片好評，引發紛絲留言問：「這影片重複看了30次正常嗎？」、「我看了1小時，你是正常的」、「為什麼這個影片看了10分鐘看不完」、「這舞步超讚」、「沒什麼好看的 就看了一小時...」，不少人都大讚峮峮很可愛。

其實峮峮去年因男友小鬼（黃鴻升）驟逝，身心因此大受打擊，長達1個月都食不下嚥，隨著峮峮逐漸走出傷痛，她也振作起來、重回正常生活軌道。而峮峮過去就曾因在棒球場上挺著巨球應援熱舞而爆紅，峮峮還曾夯到日本，甚至二度登上日本雜誌封面，峮峮還擁有「台灣第一啦啦隊美少女」的美名，說她是「啦啦隊女神」更是當之無愧。

(中時新聞網)