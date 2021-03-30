雖然全球疫情尚未停歇，行政院農委會及外貿協會近期聯手於日本、澳洲及新加坡辦理「台灣鳳梨及鳳梨加工品」推廣記者會，第一場今(30)日於東京都辦理，會中向當地生鮮水果業者介紹台灣鳳梨生產過程、外銷水果產銷供應鏈及在當地市場的商機與展望，預期將於三地引發一波鳳梨及加工品採購熱潮。

農委會主委陳吉仲與外貿協會董事長黃志芳以影片方式現身記者會，陳吉仲分享台灣擁有超過32種熱帶、亞熱帶及溫帶水果，堪稱水果王國，也感謝日本消費者對台灣鳳梨的支持。

黃志芳除了介紹台灣金鑽鳳梨的特色，也分享除了鳳梨外，香蕉、芒果、紅龍果甫獲東京奧委會認可，取得奧運選手村食材使用資格。另也分享台灣鳳梨罐頭起源是由日本人岡村庄太郎開始研發投入，並設立台灣最早的鳳梨罐頭工廠。我國駐日代表謝長廷也親臨現場推廣台灣鳳梨。

會中播放台灣農民種植鳳梨的生產過程影片，台灣鳳梨達人闡述天然栽種方法，堅持不添加除草劑和激素，是鳳梨果肉細緻的秘訣，感動人心。農糧署署長胡忠一以日文介紹我外銷供果園制度與產銷供應鏈管理，從輔導契作生產、田間管理、農產品溯源、農藥殘留抽驗等維護外銷水果品質作法，讓現場的日本業者與媒體印象深刻。

受限於日本疫情規定室內人數，今日活動吸引共83名當地重要媒體與業者參加，媒體包括NHK、東京電視台、日本電視台、TBS電視台、日本產經新聞及食糧新聞等；通路進口商包括日本重要生鮮水果進口商 FUNASHO、 UNION、大型連鎖通路AEON、唐吉軻德及連鎖牛排漢堡肉餐廳Bronco Billy等。

現場日本業者品嘗金鑽鳳梨後認為相當美味，考慮引進供其顧客嚐鮮。日本B超市認為，台灣金鑽鳳梨的果芯可食用是與菲律賓鳳梨最大差別，今年3月該超市通路已陸續採購超過800箱的金鑽鳳梨，每批不到2天即銷售一空，台灣鳳梨深獲當地消費者喜愛，該通路的銷售額可望增加3倍。

日本銀座知名甜點連鎖店的採購經理表示，第一次品嚐台灣生鮮鳳梨，甜度高且香氣十足，將研究以台灣鳳梨納入甜點中。農委會今後將持續輔導果農生產符合各國規定的鳳梨，外貿協會則持續布建海外通路，雙方聯手合作將鳳梨及加工品推廣至海外。

(旺報 )