交通部長林佳龍前往事發現場了解搶救狀況時表示，雖然已請辭，不過扮演一天交通部長的角色，就會盡全力執行所有工作，再度強調「個人去留不重要」。（羅亦晽攝）

台鐵太魯閣號發生出軌意外，釀嚴重傷亡，交通部長林佳龍請辭，但綠委許智傑日前卻表示，「有種就留下來把台鐵民營化，才是解決問題最重要的方法。」對此，藥師林士峰表示，人民已經給了林佳龍兩年時間，但未見他有任何實質性改革，且台鐵民營化也非萬靈丹。

針對許智傑的說法，林士峰今(5日)在臉書上表示，2018年普悠瑪號出軌事故後沒多久，林佳龍於2019年1月就任交通部長了，人民已經給他兩年多的時間，加上民進黨有完全執政的奧援，也沒看到他對台鐵進行過實質上有幫助的改革。

同時，林士峰認為，民營化也不是萬靈丹，因為台鐵在台灣算是寡占企業，就算民營化了，也會因為缺乏市場監督的力量，而不會有太大的變化，更何況以台鐵這樣的虧損狀態，他也不認為會有民間業者肯勇敢的承接。

網友們也留言回應，「戲劇演起來，請辭後待風聲過後高昇他處，這就是對黨內最有溫暖民進黨」、「過去5年 辭職只是升官前必備條件而以」、「從私菸案，就知道沒有大刀闊斧改革決心」。

此外，針對今日國民黨召開記者會要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍為太魯閣列車事故下台負責，許智傑則回應，林佳龍第一天就口頭向蘇貞昌請辭，是為了處理善後才留下，國民黨應該來要求台鐵改革和鐵路安全。

【有重大疏失的行政官應該要被解職，而且不能先降後升】 綠營有立委聲援林佳龍，立委許智傑表示：「辭職哪是負責？辭職是拍拍屁股走人不負責，有種就留下來把台鐵民營化，才是解決問題最重要的方法。」 可是智傑委員，普悠瑪號2018年出軌事故後沒多... 由藥師林士峰發佈於 2021年4月4日 星期日

(中時新聞網)