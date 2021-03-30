疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，下一批AZ疫苗應在5月底前到貨，但衛福部長陳時中今改稱，應該是在6月前到貨，且數量還無法掌握。面對施打進度緩慢的現況，指揮中心是否將強制民眾接種？陳時中說，目前沒有想要用強制的方法來處理。

加拿大國家免疫諮詢委員會建議官方暫緩55歲以下民眾接種AZ疫苗，消息傳出後，莊人祥表示，加拿大的專家認為應暫緩施打，但政府卻沒禁止，大腦與身體動作不同，狀況有點精神分裂。

對此，民眾黨立委高虹安今質詢陳時中時就特別指出，加拿大建議暫緩的理由是歐洲已發生多起罕見的血栓報告，且以年輕女性居多，目前正開始接種AZ疫苗的台灣，衛福部是否有相關風險效益評估報告？是否也會跟進宣布暫緩？

陳時中說，加拿大暫緩施打是從歐盟與德國、北歐國家發生的血栓案例做出的決定，但世界衛生組織研判血栓與疫苗之間的關聯性很低，因此並無暫停施打的計畫。但他強調，由於目前研判血栓與荷爾蒙治療有關連，因此建議正在吃避孕藥、做賀爾蒙治療的女性應暫緩施打AZ。

但高虹安認為，由於歐盟、加拿大接連對AZ提出暫緩施打的決定，這確實已使得國內施打進度不如預期，由於6月15日即將到期，未來這段時間若未施打完畢是否會考慮強制民眾接種疫苗？陳時中說，在6月15號以前應該打得完，所以目前沒有想要用強制方法來處理。

至於屆時疫苗過期後若仍有剩餘，是否就此作廢？陳時中說，新疫苗剛出來時，由於觀察時間短，有效期都會標的比較短；但隨上市時間愈久，安定性觀察實驗愈久，有效期就可以展延。他說，屆時如果原廠有展延有效期限，台灣當然也會跟著展延；但原廠若沒有展延，衛福部也不會讓民眾施打不安全的疫苗。

(中時 )