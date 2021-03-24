其實早在去年11月24日，本刊就直擊任家萱（Selina）於晚間6點52分，搭乘自家的白色廂型車抵達大安區的高檔火鍋店，直到近10點才離開，同行的還有她的曾姓女助理及兩名年輕男子。眾人飽餐後在門口互相道別，Selina與其中一名男子禮貌地擁抱完便先行返家，推測對方可能又是一位「求認識」的小鮮肉，而女助理則繼續和男子聊了一會兒才離開。

去年與納豆等藝人聚餐結束後，Selina仗著酒意一直抱著Hebe，捨不得離去。（圖／本刊攝影組）

日前Selina曾說，一直都有朋友為她介紹對象，但因為對方年紀太小，加上自己最近又忙於粥品副業和生活，沒有時間單獨碰面或更深入地聊天，甚至連聯絡方式都沒有，想來段「友達以上、戀人未滿」的感情都毫無進度，「我覺得男生通常比女生來得幼稚，希望找年紀大一點的，但我的心很開闊，（願意）多認識一些朋友。」不過她也表示未來「就算被拍到在床上也不認」。

很能享受生活的Selina，經常抽空和演藝圈好友聚會。（圖／翻攝自Selina臉書）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

相比和鮮肉聚會需要保持形象，Selina與好友碰面就顯得自在許多。本刊於去年11月5日，直擊Selina、田馥甄（Hebe）和演藝圈好友阿KEN、納豆和其女友依依等人，在松山區的居酒屋用餐。直到隔日凌晨零點16分，酒足飯飽後的他們仍捨不得散會，在店門口繼續聊天，有幾分酒意的Selina更一直抱著Hebe，儘管同行的男子已經開車到店門口等候，Selina還是有點兒「盧」，幾番折騰後才終於上車。

Selina和任容萱這對姊妹花相差7歲，但感情非常好，經常一同出遊。（圖／翻攝自Selina臉書）

另外在去年11月1日下午3點半，Selina和任容萱搭乘自家休旅車到信義區的健身房運動，4點四45分結束後，姊妹倆在門口道別，Selina和一名友人來到君悅飯店，接著搭乘電梯上樓，應是去使用飯店的水療SPA或游泳池，直到晚間9點半，Selina才和友人前往停車場取車。看來Selina雖多次表示對於交友一事敞開心胸，卻苦於生活圈太小，約會對象始終都跨不出姐妹圈。

今年初Selina開啟斜槓人生，在家人支持下，成立即食粥品品牌，正式升格老闆娘跨足美食領域。（圖／翻攝自Selina臉書）

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(中時新聞網)