紀男在叔叔的公司擔任總經理，叔姪間有股權爭議糾紛，紀男認為叔叔涉案調查偵辦太慢，拜託自稱司法人脈良好的李男，運作加速偵辦，李男在2018年11月藉機要求千萬元打通費，經討價還價談妥為950萬元，李男還邀紀等到立院餐廳用餐展現人脈實力，但給錢後，李還清賓士車近百萬貸款、又訂百餘萬瑪莎拉蒂名車。事後，叔姪竟同被偵辦起訴，紀男傻眼怒告，台中地檢署今天將李男依詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，64歲李男曾吹噓宣稱可以幫人擺平官司或被提報流氓案件手法詐財，被依背信及詐欺案件遭判刑入監服刑，在2016年8月間執行完畢。豈料，2017年又再故技重施。

奇鼎工業公司前總經理紀男與公司負責人叔叔有有股權爭議糾紛，他知道叔叔涉及違反《商業會計法》及《稅捐稽徵法》案件，由法務部調查局台中市調查處調查中，紀男與叔叔有糾紛，懷恨在心自認該案調查進度太慢。

紀男在2017年間透過友人認識李男，李男吹噓他與調查局、立委及法務部人員關係良好，幫很多人「喬」過案件，還帶紀男等人到立法院餐廳用餐，展現「實力」，紀男見機不可失，向李男求助，李趁機在201811月26日向紀男宣稱與中部地區調查人員熟識，但需金錢打點調查局人員，開口索取1200萬元費用，經友人居中協調降為950萬元談妥。

紀男自2018年11月間分兩次交付現金付清。事後，紀男竟與叔叔在2019年9月間同案起訴，他才發現被騙向警方報案。李男到案否認犯案及收錢，坦承他並無能力及管道可以關說、打通調查局及司法人員，且未對紀男叔叔所涉案件關說。

李妻坦承，丈夫在2018年12月間，交給他98萬多元清償賓士車的車貸餘款、71萬餘元繳清銀行貸款，但對於李男購買瑪莎拉蒂名車的金錢來源未過問。

台中地檢署依詐欺罪嫌起訴李男，並以累犯、兩次犯詐欺案詐財金額均多達數百萬元，而請求法官加重其刑。

(中時 )