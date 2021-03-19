到一般理髮廳剪頭髮，究竟可以花到多少錢？大陸上海一名年約80歲的老翁，3年內都到同一間理髮廳剪頭髮，某次家人整理老翁物品時，發現一疊收據，仔細看卻嚇壞，想不到短短3年，老翁竟在該間理髮店花費高達千萬。

這名老翁的女婿表示，岳父自從去年小中風後，就由女兒、親戚等家人幫忙照顧，某天整理物品，發現一疊信封袋，打開看發現全部都是帳單，且還是老翁將錢匯出出去的單據，而這些金錢幾乎都是匯給理髮廳，只是這些「美容」的消費金額，竟非常龐大。

老翁匯出去的金額龐大（圖片截自／瀟湘晨報）

其中還有一天的消費金額，就高達42萬人民幣（約台幣183萬），雖然並非全都是匯給理髮廳，而是看似沒有關聯的其他公司，老翁甚至匯了一筆28萬人民幣（約台幣122萬）給理髮廳一名員工，累積下來老翁至少匯出去1千多萬台幣。

根據陸媒報導，老翁家人到這間「文峰」理髮廳詢問，表示這名員工已經離職，透過老翁會員卡查詢，當時老翁購買「養護金典套裝」，價格是8萬2300人民幣（約台幣36萬），但無法確認做了什麼項目，且目前也無法連絡上這名員工；只能從會員卡發現裡面還有儲值8萬多人民幣（約台幣35萬），承諾會將剩餘金額退給老翁，至於先前花費，其家人請來的律師，仍在與理髮廳溝通協調。

(中時新聞網)