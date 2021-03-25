別再以為心思細膩的只有女性！搜狐網命理專欄就點名，天秤男、雙子男以及水瓶男在談戀愛時比女生更有心機，他們的城府深沉，做任何事情更會先把自己的利益放在第一位。

▍1.第一名：天秤座

和天秤男談過戀愛的人都知道，想讓他們主動為你付出簡直比登天還難！他們在剛開始談戀愛時，還是一副優雅的翩翩公子模樣，對待女生彬彬有禮，但時間一久就會暴露出充滿心機的另一面，因為天秤本來就是自私涼薄的人。

眾所周知，天秤是很注重公平的星座，對待事情缺少人情味，他們總是喜歡以高高在上的旁觀者視角看待周圍的人，給人一種心思頗深的感覺，在愛情裡，他們表面上對戀人溫柔可親，但內心卻讓人無法靠近，永遠把自己的利益看得比戀人的幸福重要。

▍2.第二名：雙子座

雙子男都比較愛笑，讓人看起來非常的陽光，很多女生都會被他們能說會道的嘴巴，和燦爛明媚的笑容所吸引，可是他們的微笑並不像表面上那麼簡單，只是勾引獵物上鉤的武器罷了。

雙子男在追求每一任女友的時候，都會信誓旦旦的保證將來只會對你一個人好，但他們從來沒有真正做到，對待愛情總是三心二意，卻還裝作始終如一的癡情模樣，堪稱心機王。

▍3.第三名：水瓶座

水瓶男心機叵測難以猜透，剛開始接觸時，千萬別被他們開朗幽默的外表騙了！他們對待另一半的的要求十分高，更把戀人當成一個屬於自己的玩具，根本不考慮對方的感受，還必須按照他們的想法做事，否則他們就會失去興趣，是典型最沒有責任感的星座。

永遠都在追求幻想的路上，他們對待戀人一向都是3分鐘熱度，畢竟現實生活不是小說或電影，當他們以為找到了自己的茱麗葉時，卻會在後續平凡的日子裡慢慢變心，認為自己當初的想法是錯誤的。

(中時新聞網)