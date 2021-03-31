人和人相處的過程中，難免會碰到有摩擦或是意見不合的時候，進而發生爭吵，不過每個人的個性都不同，有些人不喜歡這樣緊張的氛圍，所以願意主動認錯、求和，但也有人的性格比較強硬，不願意主動服軟。搜狐命理專欄近日就發文點名3個星座，在吵架時寧願冷戰也不可能先低頭道歉！

1、水瓶座

水瓶座的人天生個性就比較要強、倔強，非常有自己的主見，所以絕不會委屈自己去遵從他人的意願，更不願意忍讓，也因為這樣他們一點都不害怕吵架，如果真的和別人發生爭執時就會選擇冷戰，而不願意違背自己的心，主動向對方求和，所以千萬別想試著說服水瓶座。

2、天蠍座

天蠍座的人一般不會輕易和別人吵架，因為他們的性格比較冷淡，如果真的吵架了，大多時間也會選擇不講話，對於天蠍座來說，主動求和是絕對不可能發生的，他們寧願和對方冷戰，就算最後弄得兩敗俱傷也無所謂，畢竟沒有什麼比他們的尊嚴還要更重要了。

3、射手座

射手座的人一直以來都是和平主義者，特別不喜歡吵架，對於他們來說，吵架是一件非常傷腦筋的事情，但是一旦有人碰觸到射手座的底線時，那麼他們寧願和對方冷戰，也絕對不會主動退讓、和對方示好，倔強的性格讓他們很難輕易低頭，所以不需要太過期待。

(中時新聞網)