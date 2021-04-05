有些人認為只要沒有肉體關係就不算偷吃，因此就算有戀人依然會和其他對象曖昧，星座運勢網站「星座上上簽」點名雙魚座、水瓶座、天秤座的人最容易精神出軌，就算有穩定交往的對象，依然可能會喜歡上其他人，他們會把持好肉體的界線，但是會放縱自己的靈魂和對方曖昧，這樣若有似無的關係令他們欲罷不能。

▍1.雙魚座

雙魚的性格多情，雖然他會好好守護自己的愛人，不過如果遇到亮眼的對象，還是很容易動心，只是不會拋棄自己目前的對象，只會把這份愛意深深藏在心裡。雙魚太容易喜歡別人了，因為面對愛情的時候他們根本沒有理性可言，他們不會跨越肉體這一步，卻非常享受精神出軌的刺激，感到心動、甜蜜，卻又不安、慚愧，這些情緒讓他們意亂情迷，無法自拔。

▍2.水瓶座

水瓶座談戀愛時很有原則，不會選擇偷情、出軌，他們雖然性格自在灑脫，卻十分知道自己想要怎樣的對象，不會被一時的激情沖昏頭，但如果遇到性格、價值觀、幽默感都非常契合的對象，內心還是偷偷的會放不下這樣的人，所以水瓶座會有非常在乎的異性知己，他們和對方有著特殊的連結，卻清楚的知道彼此不可能在一起。

▍3.天秤座

天秤座最廣為人知的性格就是「選擇困難」，在愛情面前一樣會猶豫不決，無法做決定，而且他們無法釐清友情和愛情的界線，身邊總是有許多曖昧，他們也刻意不去處理這些感情，因為他們認為精神出軌不算是劈腿，只要把持好肉體的界線，精神的曖昧是可以被原諒的。

(中時新聞網)