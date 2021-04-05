大家都希望可以交到真心待人且聊得來的朋友，有些人甚至會為朋友兩肋插刀，不管對方有什麼請求都願意伸出援手。命理專家小孟老師近日發文指出，天秤座、雙子座和獅子座的性格相當熱心有義氣，只要朋友有難都會主動幫忙，但也很容易因此惹禍上身！

第三名、天秤座：幫人害己，看錯小人

怕寂寞的天秤座喜歡多采多姿的社交生活，熱愛交朋友，為了維持人際關係，願意無限量地為朋友付出；但天秤的耳根也很軟、很容易被洗腦，所以常常會幫助朋友打擊好人，等到很久之後天秤才會發現，自己幫助的人才是真正的壞人，而且他們還會學習你們之前的招數來打擊你們。

第二名、雙子座：兩邊得罪，傷到自己

雙子座不喜歡看到朋友難過，一旦身邊的人陷入困境，就會主動幫忙協調，但他們比較理性，時常用客觀的角度，站在雙方的立場去看待事情，但這樣容易兩邊都得罪，被說在挑撥是非。此外，雙子也很喜歡發揮自己的聰明、被人崇拜，如果朋友被欺負，他們就會找法條、用法律去嚇阻敵人，結果反而自己也變成被告，還要再去找其他人來幫自己。

第一名、獅子座：腥風血雨，刀刀斃命

獅子座是會「路見不平，拔刀相助」的人，一旦他們開始幫忙就一定會幫到底，就算赴湯蹈火也在所不惜，儘管旁人勸他們可以收手了，但獅子卻不會善罷干休，而是要讓對方刀刀斃命，等到全部結束後才心滿意足地離開「戰場」，不過獅子其實也不是很壞，只要對方求他們，他們的態度就會軟化。

(中時新聞網)