有些人個性善良，與人相處都非常隨和，從來不會主動招惹是非，看這並不代表他們好欺負或軟弱，其實他們真的遇到事情時，總是能正面面對，無所畏懼，《靈匣網》近日分享5個長得一副隨和臉，但實際上被欺負時總是勇敢反擊，遇到問題也不怯弱的生肖。

1.生肖兔

屬兔的人理性又踏實，不喜歡惹事生非，與身邊的人相處融洽，外表看似一副好性格，感覺很好欺負的樣子，但實際上他們遇到問題時，總能冷靜面對，而且很少會犯錯，如果有人故意找碴或背叛他們，屬兔的人也會設法討回來，絕不對任人宰割。

2.生肖蛇

屬蛇的人外表看似冷漠，但實際上他們是不想讓自己受傷，自我保護意識較強，平時不喜歡惹事，也不主動挑事，懂得進退和隱忍，但看到別人受委屈時，他們絕對會為對方挺身而出，對他們而言，不挑事不代表怯懦怕事，很多時候他們遇到問題時，總能冷靜將事情處理好，在職場很吃香。

3.生肖豬

屬豬的人個性憨厚老實，表面看似有些傻，但他們卻擁有堅忍不拔的精神，平時不惹事不代表怕事，凡事都盡可能忍讓三分，但若有人故意挑釁的話，他們也會毫不留情面的反擊，採用各種手段應對，私底下其實很聰明的他們，遇到問題時不會慌了手腳，能夠冷靜下來分析，將事情處理妥當。

4.生肖雞

屬雞的人懂得包容別人，凡事都以和為貴，不主動找人麻煩，外表看似好欺負，但其實他們非常精明，且從不耍小聰明，通常將自己的智慧運用於事業上，他們不管發生什麼事情，都能靠自己的努力去處理好，完全不用依靠別人。

5.生肖牛

屬牛的人性格內斂、為人低調，雖然不善言辭，但心地非常善良，不喜歡斤斤計較，希望能大事化小、小事化無，但不喜歡惹事的他們，外表看似好欺負，但實際上卻很有能力，若遇到有人惡意挑釁，他們絕不會忍氣吞聲，碰到困難和麻煩也從不妥協、不輕易放棄。

(中時新聞網)