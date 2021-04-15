台北市議會教育委員會今排定教育局進行工作報告，教育局長曾燦金指家長、師生肯定雙語教育成效，調查滿意度甚至高達91％，但市議員鍾佩玲批評，問卷題目非A即B，如喜不喜歡老師用英文上課，以及詢問家長是否贊成雙語教育，讓人質疑「問題根本不具效度」。

針對雙語教育推行成效，教育局長曾燦金在會上指出，推行雙語教育需要熱忱，為了回應家長與師生的期盼，市府將持續盡心推行，根據問卷調查，師生及家長的滿意度高達91％，相當高。

但鍾佩玲質疑，問卷上的問題僅是詢問學生「是否認為英文有進步」、「喜不喜歡老師用英 文上課」，以及詢問家長「是否贊成雙語教育持續推動」，「滿意或不滿意、喜歡或不喜歡」等非A即B的選項。

鍾佩玲說，問卷設計如此荒謬且不具代表性，雖然數字漂亮，但結果難道不是在自欺欺人嗎？「難不成小朋友會說自己沒進步？」她呼籲，教育局應更確實了解雙語教育的施行狀況，不要一味相信數字，否則只是自嗨而已。

教育局則說，今年將委託專業團隊，將學生分為實驗組與對照組，並針對學生聽說讀的程度做調查統計，盡力讓問卷更有效度。

(中時 )