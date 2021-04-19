衛生福利部統計，全台約有350萬國人深受膝關節退化之問題所擾。中國醫藥大學附設醫院人工關節中心副院長許弘昌表示，退化性關節炎的患者明顯趨於年輕化，因此診間常見許多患者在面臨膝關節置換手術時，更在意術後傷口小、恢復期縮短等關鍵因素，中國醫藥大學附設醫院因此率先引進互動式機器人關節置換系統，因應此項趨勢。

許弘昌說明，新型的機器人關節置換系統結合現代科技，不僅術前能完整依照患者狀況進行3D立體影像規劃，術中亦可依照膝關節動力學即時進行假體位置調整，甚至是難度較高的「單側人工膝關節置換」也能準確執行，加上擁有傷口小、精確性高、術後隔天即可下床、復健期短等優點，使得中國醫藥大學附設醫院至今已累積超過350個成功案例。

根據美國研究指出，絕大部分退化性關節炎的患者並非是整個關節面均產生磨損，而是單側有退化之情況，比對實際臨床經驗，多數退化性關節炎患者多屬於內側關節磨損，也因此進行「單側人工膝關節置換」，可為病患保留較多健康的骨骼與韌帶，提早恢復膝關節的正常運動力學，讓患者在最短時間內能夠恢復正常生活。

許宏昌解釋，傳統的全膝關節置換手術僅能憑藉著2D的X光，結合開刀醫師的專業解剖學知識和豐富的臨床經驗來進行手術，因此根據統計，仍有約2成的患者術後對於關節活動度感到不滿意。

和傳統手術相比，新型的MAKO機器人關節置換系統，術前即會進行病人專屬3D立體模型規劃，有效提供骨科醫師詳細分析，精算出骨骼磨除、切除範圍、植入物大小及擺放位置，且術中亦可透過立即的3D患者骨頭影像及其膝關節運動參數，即便是手術進行中也能即時調整或確認預定之假體位置，完全依照患者個人狀況進行手術，減少不必要的侵入性傷害，達到真正的「客製化」。

為了能持續有效提升手術品質，且讓更多骨科醫師能有機會更深入了解電腦輔助骨科手術(CAOS)與新型機器人關節置換系統，許弘昌也結合國內外專家學者們共同創立「台灣電腦輔助骨科手術學會」，以期將自身經驗與高科技設備之應用完整結合，達到提供患者治療最佳化的目的。

(中時 )