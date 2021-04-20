民進黨議員林德宇等20日指出，光正國小活動中心，有牆壁剝落等現象，政府應優先重視偏鄉學校的需求。（黃國峰攝）

霧峰光正國小的活動中心，歷經921地震，目視有牆壁剝落、地層下陷現象，堪稱危樓，且沒使用執照，目前作為教職員辦公處所。（黃國峰攝）

霧峰光正國小的活動中心，已使用40多年，歷經921地震，目視有牆壁剝落、地層下陷現象，堪稱危樓。（黃國峰攝）

霧峰光正國小的活動中心，歷經921地震，目視有牆壁剝落、地層下陷現象，堪稱危樓，目前作為教職員辦公處所，至今未改建，校方希望能改建成多功能學習活動中心，台灣基進立委陳柏惟、民進黨議員李天生、林德宇等20日邀集教育局、國教署、國震中心技師等相關人員會勘，但技師初步勘驗認為，結構未受損，無立即危險，但雙方仍初步達成先規劃設計之共識。

光正國小校長阮志偉指出，該校活動中心已有40多年的歷史，而且還無使用執照，921地震後校舍重建，唯獨活動中心沒有改建，但校舍確實不足，教職員不得已在活動中心辦公，是不得已而為之，曾找來結構技師評估，但若經由耐震補強及申請補照等，僅僅只能使用幾年，實在不合乎經濟效益，盼能改建成多功能活動中心，供師生及附近里民之集會場所。

林德宇表示，雖然國教署指出沒有立即的危險，但是我覺得，這是沒有去顧慮到也不重視偏鄉學童的學習，以及家長安心安全的需求。教育部雖然資源有限，但應優先在偏鄉的學校，希望國教署在資源分配上，應該從優從寬，就使用需求以及未來發展性去做判定，而非單以建物的立即危險，我想這個是背離家長的期待。

李天生表示，雖然它的使用年限還沒到，但校區內其他的校舍使用年限也還沒到，卻已經改建完成，所有經費都是由前朝所編列市府預算來完成，現在區區一個活動中心，已經這麼爛了，為何不能來翻新？所以要求國教署儘快把預算編列，並請教育局提出計畫。

陳柏惟指出，雖國教署專家指出沒有立即的危險，建議低度使用，且小朋友不要進去，但我想若一間校舍不要讓小孩子進去，那這學校目的是什麼？即便大家都提出了專業論述，但要讓民眾對政府有信心，希望能提出整合的解決辦法，在兼顧鄰里及學校的需求，至少在今年就要提出具體的設計規劃來，不要讓大家覺得經過921的校舍，到現在還在用，難道要讓這兒變成「地震教育園區？」希望政府能重視地方的需求。

中市教育局指出，校方已將計畫提交教育局，後續教育局回會申請中央經費的挹注，期待中央能專案協助，財政上並能有8比2的補助比例。

(中時 )