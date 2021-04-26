苗栗縣長徐耀昌與立委徐志榮夫人王慧診等主持「終身學習111」計畫啟動。（謝明俊攝）

三義鄉建中國小樂齡中心巡迴鄉內各關懷據點，教導長輩們編織縫紉技能。（謝明俊攝）

苗栗縣社區大學藺草編織課程非常受歡迎，苗栗縣長徐耀昌對藺草編織作品讚不絕口。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與立委徐志榮夫人王慧診等主持「終身學習111」計畫啟動。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌非常重視終身學習，結合苗栗縣社區大學等單位，在全縣各地設立超過280個學習據點，提供樂齡長者學習機會，現更推出「終身學習111」計畫，希望讓學員們能學習1種技能、每周共餐1次並且10分鐘內抵達學習據點，提升長者們學習興趣。

目前苗栗縣內共有苗栗社區大學、大明社區大學、原住民部落大學、苗栗縣樂齡中心、成人教育基本研習班、新住民學習中心以及幸福學院等多個的教授單位，可以針對不同群體或是不同學習目標，提供學習機會。

例如，設立在後龍海寶國小的新住民學習中心，可以根據新住民媽媽們的需求，教導學習中文等知識，讓新住民媽媽們能夠很快了解本地生活文化，即早融入社會，月前，海寶國小新建校舍落成啟用，新住民媽媽們更能利用優美的新校舍，加大學習成效。

而設在三義鄉建中國小的苗栗縣樂齡中心，則專門巡迴在鄉內各社區關懷據點，教導長輩們編織、縫紉家事等技能，讓長輩有更多的學習機會，充實退休生活。

苗栗縣政府為落實終身學習並整合各界資源，今年投入約8千萬元經費在全縣超過280個學習據點，包括了18間樂齡學習中心、22間幸福學院、2所社區大學、1所部落大學、7間社區多功能學習中心、182間關懷據點、30個長青學苑、24個成人教育班等，提供長者及民眾們優質多元豐富的學習課程及環境。

苗栗縣長徐耀26日上午並主持「終身學習111」計畫啟動典禮，期望讓參與終身學習的每人，能學習1種技能、每周共餐1次及10分鐘內抵達學習據點，以養成終身學習的好習慣。

(中時 )