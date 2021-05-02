南庄蓬萊國小百年校慶，請來村內唯一百歲人瑞張范松妹一同慶生。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

校慶籌備會主委詹陸銘與校長林恩惠一同籌備百年校慶，圓滿落幕。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄蓬萊國小百年校慶，席開110桌，千餘名校友回校慶生。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄蓬萊國小百年校慶，校友們回校回憶當年。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄蓬萊國小百年校慶，學校管區蓬萊所長林振民到場祝賀。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

創校滿百年的南庄蓬萊國小，1日舉行校慶活動，許多畢業校友返校祝賀母校生日，席開110桌，校方並請來蓬萊村內唯一的百歲人瑞張范松妹，一起切下象徵校慶「層層幸福」的生日蛋糕，許多校友都是3、4代同堂回校慶生，現場熱鬧溫馨。

蓬萊國小創立於西元1921年，當時仍為日據時代，日人命名為紅毛館蕃童教育所，1950年遷入現址，迄今已滿100歲，前後有畢業生2,502名，學校創立後的前15年，還是由日本警察擔任教師，至1945年光復後至今共經歷了20任的校長。

蓬萊國小舉辦「蓬萊印象‧耀百年」校慶紀念活動，縣長秘書陳永賢代表縣長徐耀昌出席，另外，教育處處長邱廷岳、議長鍾東錦、鄉長羅春蓮、林務局新竹林管處處長夏榮生、參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷等多人與會。來賓們並與學生一同齊唱校歌，許多校友三、四代同堂，場面熱鬧溫馨！

為了慶賀難得的百年校慶，校慶籌備委員會和校方從去年共同規劃了一系列的活動，包括參與南庄山水節祈福路跑、耶誕報喜、彩繪蓬萊街道、給蓬萊的一封信、建造竹屋、蓋下手印、製作慢城生活圈手札等，到4月30日並舉辦的校慶晚會─校友之夜。1日校友回娘家達到校慶活動最高潮。

校慶活動由祥獅獻瑞展開序幕，並有學生及社區表演，老校友返校回味校園點點滴滴，看著舊照片找尋自己曾經的樣子，場面倍感溫馨。

慶祝大會上並表揚傑出校友，包括了台北商大財政稅務系教授范振乾、苗栗縣議員章運金、潘秋榮、前原民會族群專門委員打赫斯‧達印‧改擺刨、前南庒鄉鄉長李清枝、愛美那食品企業董事長鍾文南、品緻文創有限公司負責人劉紹文、寶成國際集團董事長詹陸銘及國寶級編織技藝師章潘三妹等人。

林恩惠校長表示，校方致贈傑出校友的紀念品，是用在校生長40年的龍柏製成，老龍柏因傾斜倒地鋸除後，將枝幹製成木藝品贈禮，讓校友們重新回憶與蓬萊的相遇!

蓬萊國小百歲校慶活動，是蓬萊社區的大喜事，校慶籌備會主委詹陸銘感謝全社區和各地人士大家挹注經費，齊力動員支持與參與慶祝活動，席開110桌，座無虛席，熱鬧非凡，期待蓬萊國小以愛心教育學子的初衷，繼續傳承下去，在百年校慶後再創風華。

(中時 )