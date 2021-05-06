新冠疫情升溫，有確診足跡出沒新北市三蘆及雙和地區，新北市教育局今日宣布，包含仁愛國小、修德國小、中和國小、網溪國小、永平國小及福和國中6所學校，5月24日前辦理的校慶全數停辦，教育局也呼籲其他地區各校辦理校慶活動，應確實風險評估、縮減辦理規模、不飲食，並落實防疫規定。

新北市教育局長張明文表示，三重、蘆洲、中和、永和區內，原定5月24日前辦理校慶學校共有6校，包含仁愛國小、修德國小、中和國小、網溪國小、永平國小及福和國中。因近期確診案例足跡出沒上述區域，永平國小於5月3日率先公布取消辦理校慶活動，其他5校也在校方討論評估後皆取消辦理，採最嚴謹戒備方式面對疫情，將待疫情趨緩後，再評估是否辦理。

張明文指出，其他行政區部分，則尊重學校決定取消或繼續辦理，若欲繼續辦理者，已請學校縮減校慶參與人數、落實各項防疫工作，以師生、市民健康安全為優先考量。

教育局補充，校慶為學校自辦活動，針對目前疫情升溫，教育局已請各校依據《COVID-19因應指引：公眾集會》規定：「應事先掌握參加者資訊」、「應注意通風換氣情形」、「須維持防疫社交距離」、「活動期間參加者是否固定位置」、「活動持續時間」及「落實手部衛生及活動全程配戴口罩」6項指標，嚴謹評估辦理風險及必要性。

此外，教育局建議以校內人員參加為原則，落實三級防護及健康五原則，另園遊會取消販售飲食攤位，活動中不飲食；如開放校外人士參加者，除上述作為外，更應事先掌握參與對象、嚴格執行實聯制、進行活動分流，若經分流後同一時地活動逾1000人者，則須報送衛生局及消防局核定。

(中時 )