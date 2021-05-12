因應疫情升溫，嘉義縣12日啟動防疫升級12策略，包括外出不戴口罩者開罰、餐廳用餐實聯制、校園禁止外借、停辦畢旅戶外教學、政府機關分倉分流及整備第二辦公室隨時待命等，衛生局長趙紋華表示，即日起不只八大場所，只要外出就需戴口罩，勸導不聽將開罰。縣長翁章梁則要求各局處上緊發條，全面加強防疫措施，加強稽查與取締，違者決不寬貸。

中央流行疫情指揮中心12日公布16例本土案例，國內疫情再度緊張，嘉義縣今天也啟動12防疫策略，強化各項防疫作為，包括：

1.外出不戴口罩者開罰2.洽公須戴口罩、手部消毒、量體溫及實聯制3.政府機關分倉分流及整備第二辦公室應隨時待命4.學校視訊教學須整備5.室外500人以上，室內100人以上集會活動一律停辦6.餐廳用餐採實聯制、梅花座或加隔板，無法落實者建議採外帶7.暫停長照據點活動8.全面加強機關及營業場所防疫措施稽查與取締9.大眾運輸禁止飲食10.校園禁止外借、學校戶外教學及畢旅一律停辦11.進入醫療院所須刷健保卡，停止探病，陪病限1人，長照機構禁探訪（特殊情形除外）12.醫院設戶外篩檢站，加強疑似個案通報。

翁章梁說，疫情緊張，已指示各權責單位加強稽查取締，外出不戴口罩者勸導不聽將依傳染病防治法第37條裁處3000元到1萬5000元罰鍰，決不寬貸，只有全民堅定防疫意識，才能全面建立防護網，保護自己也保護別人。

衛生局長趙紋華呼籲，防疫需要內外夾攻，各項防疫作為是外在保護，從內提升免疫防護力更不可缺，AZ疫苗已開放第8類65歲長者接種，14家衛生所及慢防所也同步增加診次及預約接種服務，請民眾儘速接種。

(中時 )