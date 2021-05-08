新北市板橋高中今（8日）舉辦75周年校慶慶祝大會，由勞動部次長林三貴頒獎表揚17位傑出校友。（校方提供）

新北市板橋高中今（8日）舉辦75周年校慶慶祝大會，由勞動部次長林三貴頒獎表揚17位傑出校友，包括資深外交官王豫元、台鐵局長杜微、調查局長呂文忠、金鐘影帝姚淳耀等人都獲表揚；傑出校友們與當時任教的老師們歡喜敘舊，彷彿回到求學時光，也期勉學弟妹發展長才、踏實勤奮，為板橋高中創造更美好的未來。

板橋高中去年因適逢新冠疫情取消校慶，因此今年75周年校慶同步表揚第15屆與第16屆傑出校友，校方特地安排校園巡禮活動，帶著傑出校友參觀圖書館、新興科技中心、創客基地，傑出校友們與當時任教的老師們歡喜敘舊，彷彿重回求學時光，氣氛和樂融洽。

板橋高中第15屆傑出校友，包括曾任資深外交官的新光銀行文教基金會董事長王豫元、台鐵局長杜微、華仕德科技公司總經理李庸之、彰化師範大學美術學系教授教授陳一凡、弘勝興實業公司董事長葛家勛、曾任駐外顧問的台灣大學副教授蔡坤憲、中山大學特聘教授紀乃文、第48屆電視金鐘獎剪接獎得主高明晟。

第16屆傑出校友有旺旺集團獨立董事貝克偉、香港睿銀財富管理公司董事長貝克俊、法務部調查局長呂文忠、雅仕生物科技公司總經理柯俊宏、國防部諮詢委員董立文、新北市二橋國小校長賴玉粉、美商超微半導體公司（AMD）業務銷售總監劉樹斐、專長為彗星研究的中央大學博士後研究員林忠義、以及台劇《鏡子森林》獲獎的金鐘影帝姚淳耀。

板橋高中校長賴春錦表示，板橋高中人才濟濟，傑出校友在各行各業大放異彩，不僅是學校最強的後盾，也是學弟妹的最佳楷模，今日回娘家與學弟妹分享職場經驗，是最好的勤勉與鼓勵，眾人一齊回味珍貴同窗時光，分享喜悅，為板橋高中挹注新的能量與光芒。

(中時 )